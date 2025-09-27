Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν το Σάββατο, σε προεκλογική συγκέντρωση που διοργάνωσε ο γνωστός ηθοποιός και πολιτικός Βιτζέι (Vijay) στην Ινδία.
«Τριάντα ένα άτομα έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από 50 νοσηλεύονται», δήλωσε ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας στην περιοχή Καρούρ του Ταμίλ Ναντού, όπου σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό, στο Reuters.
Ο πολιτειακός βουλευτής Σεντίλ Μπαλάτζι ανέφερε σε τοπικά μέσα ότι 58 άτομα νοσηλεύονται μετά από ποδοπάτημα, κάνοντας λόγο για «πανικό» στη διάρκεια της εκδήλωσης. Πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός του Ταμίλ Ναντού, Μ.Κ. Στάλιν, θα επισκεφθεί την περιοχή την Κυριακή.
Μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί για τη συνάντηση, στο πλαίσιο της προεκλογικής περιοδείας του Βιτζέι στην πολιτεία για το πολιτικό του κόμμα Tamilaga Vettri Kazhagam.
Ο Βιτζέι, ιδιαίτερα δημοφιλής ηθοποιός που χρησιμοποιεί μόνο το μικρό του όνομα, ίδρυσε το κόμμα πέρυσι και ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία αυτόν τον μήνα, ενόψει των πολιτειακών εκλογών στις αρχές του επόμενου έτους.
«Το ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στο Καρούρ του Ταμίλ Ναντού είναι βαθιά λυπηρό», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.