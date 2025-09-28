Ο πρίγκιπας Χάρι εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά ανώτερων αυλικών του Μπάκιγχαμ, κατηγορώντας τους ότι υπονομεύουν την προσπάθειά του να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο. Ο δούκας του Σάσεξ μίλησε για «άνδρες με τα γκρι κοστούμια», υιοθετώντας μια φρασεολογία που παραπέμπει στις επικρίσεις της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του, ο Χάρι πιστεύει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια συντονισμένη εκστρατεία από κύκλους του Παλατιού για να παγώσει κάθε απόπειρα προσέγγισης. Η αντιπαράθεση αναζωπυρώθηκε έπειτα από δημοσιεύματα περί σταδιακής δημόσιας επανένωσης πατέρα και γιου, τα οποία ακολούθησαν διαρροές ότι ο Χάρι δεν θα επιστρέψει ποτέ στη βασιλική οικογένεια ως «ημιενεργό» μέλος.

Ο δούκας εμφανίζεται ενοχλημένος και από τον τρόπο που παρουσιάστηκε η πρόσφατη συνάντησή του με τον βασιλιά στο Κλάρενς Χάουζ. Ρεπορτάζ έκαναν λόγο για τυπική και σύντομη συνάντηση, κάτι που το γραφείο του Χάρι διέψευσε κατηγορηματικά, χαρακτηρίζοντας τα δημοσιεύματα «καθαρή επινόηση». Διευκρίνισε επίσης ότι πρόσφερε στον πατέρα του ένα οικογενειακό πορτρέτο για τα γενέθλιά του, απορρίπτοντας τις φήμες ότι περιείχε φωτογραφία του ιδίου με τη Μέγκαν και τα παιδιά τους.

Η στρατηγική του Χάρι, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει την κωδική ονομασία «Operation Bring Harry Back In From The Cold» και προβλέπει συχνότερες επισκέψεις του στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και πιθανή παρουσία στο πλευρό του Καρόλου στα Invictus Games του 2027.

Παρά τις κινήσεις αυτές, το χάσμα με τον αδελφό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, παραμένει βαθύ. Πηγή υποστήριξε ότι ο διάδοχος του θρόνου δεν θέλει καμία αναφορά στο όνομα του Χάρι σε συζητήσεις.

Η Sun υπερασπίστηκε τα δημοσιεύματά της, λέγοντας ότι στηρίχθηκαν σε αξιόπιστες πηγές και πως το γραφείο του Χάρι είχε δικαίωμα απάντησης. Το Μπάκιγχαμ, ωστόσο, απέφυγε κάθε σχόλιο, αφήνοντας την εικόνα της βασιλικής οικογένειας να παραμένει στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης.

