Χάος επικράτησε σε πτήση από το Λούτον της Βρετανίας προς το Αλικάντε της Ισπανίας, όταν ομάδα Βρετανών επιβατών που ταξίδευαν για μπάτσελορ προκάλεσε σοβαρά επεισόδια.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή και ανάγκασε τον πιλότο να εκτρέψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Τουλούζης στη Γαλλία. Βίντεο που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφει τη στιγμή που Γάλλοι αστυνομικοί επιβιβάζονται στο αεροπλάνο για να απομακρύνουν τους ταραξίες.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της επιβάτιδας Τάνια Νίκολς, οι άνδρες είχαν ήδη δείξει παραβατική συμπεριφορά πριν από την απογείωση, αγνοώντας οδηγίες ασφαλείας και ενοχλώντας άλλους επιβάτες. Όπως είπε, ένας από αυτούς προσπάθησε να πλησιάσει φίλη της, ενώ μετά την απογείωση άρχισαν να καταναλώνουν αλκοόλ και να μιλούν με προσβλητικό τρόπο μπροστά σε παιδιά.

Η κατάσταση σύντομα εκτραχύνθηκε. Δύο μέλη της παρέας πιάστηκαν στα χέρια, σκίζοντας τα ρούχα τους κατά τη διάρκεια συμπλοκής, ενώ άλλοι επιβάτες κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν φτυσίματα και κλωτσιές στο κεφάλι από ταραξίες που είχαν ανεβάσει τα πόδια τους στα προσκέφαλα των καθισμάτων.

Μπροστά στη συνεχή αναστάτωση, ο πιλότος ανακοίνωσε την εκτροπή της πτήσης προς Τουλούζη, όπου οι γαλλικές Αρχές ανέμεναν για να επέμβουν. Μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε, αστυνομικοί εισήλθαν στην καμπίνα και ξεκίνησαν να απομακρύνουν τους εμπλεκόμενους. Η ένταση κορυφώθηκε όταν κάποιοι αντιστάθηκαν στη σύλληψη, με αψιμαχίες να εκτυλίσσονται μπροστά στους έντρομους επιβάτες.

Στο βίντεο που ανάρτησε η Νίκολς στο TikTok, φαίνεται άνδρας να παλεύει με δύο αστυνομικούς, ενώ ο γιος του προσπαθεί να παρέμβει φωνάζοντας ότι «ο πατέρας του δεν ξεκίνησε τον καβγά». Ο νεαρός συνελήφθη επίσης, αφού επιχείρησε να εμποδίσει την επέμβαση.

protothema.gr