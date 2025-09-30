Το YouTube συμφώνησε να καταβάλει 22 εκατομμύρια δολάρια στον Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να διευθετήσει αγωγή που είχε καταθέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ μετά την αναστολή του λογαριασμού του τον Ιανουάριο του 2021, έπειτα από την επίθεση στο Καπιτώλιο. Η πληροφορία προκύπτει από δικαστικά έγγραφα που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα.

Η πλατφόρμα βίντεο είναι η τρίτη διαδικτυακή υπηρεσία που κατέληξε σε συμβιβασμό με τον Τραμπ, μετά τη Meta και το X (Twitter). Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, το ποσό θα κατευθυνθεί σε ταμείο που χρηματοδοτεί την κατασκευή αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, επιθυμία του Ρεπουμπλικανού.

Ο λογαριασμός του Τραμπ είχε ανασταλεί στις 12 Ιανουαρίου 2021, καθώς το YouTube τον κατηγόρησε ότι παραβίασε τους κανόνες καλώντας τους υποστηρικτές του να αμφισβητήσουν το εκλογικό αποτέλεσμα του 2020. Το κανάλι του επανενεργοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2023.

Νωρίτερα, η Meta είχε συμφωνήσει να καταβάλει 21 εκατ. δολάρια και το X άλλα 10 εκατ. δολάρια, ενώ συμβιβασμοί έγιναν και με μεγάλα δίκτυα: το CBS πλήρωσε 16 εκατ. δολάρια τον Ιούλιο και το ABC 15 εκατ. δολάρια τον Δεκέμβριο.

Το Media Matters χαρακτήρισε τη συμφωνία του YouTube «επαίσχυντη και κοντόφθαλμη συνθηκολόγηση», υποστηρίζοντας ότι ενθαρρύνει τον Τραμπ να πιέζει τα ΜΜΕ και τις πλατφόρμες να συμμορφώνονται.

Πολλοί νομικοί, πάντως, σημείωσαν ότι οι αγωγές του Τραμπ δεν είχαν ισχυρή νομική βάση, αφού το YouTube, το X και η Meta, ως ιδιωτικές εταιρείες, διατηρούν δικαίωμα να ρυθμίζουν το περιεχόμενο που φιλοξενούν.

