Τραγωδία σημειώθηκε στην επαρχία Σιτσουάν της Κίνας, όταν ένας 31χρονος ορειβάτης έχασε τη ζωή του πέφτοντας από την κορυφή του βουνού Nama Peak, σε ύψος περίπου 5.500 μέτρων, την ώρα που προσπαθούσε να τραβήξει μια φωτογραφία.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου. Ο άνδρας ήταν μέλος ομάδας ορειβατών που είχε φτάσει στην παγωμένη κορυφή. Φέρεται να αποσύνδεσε το σχοινί ασφαλείας του προκειμένου να βγάλει φωτογραφίες.

A tragic accident in China: a 31-year-old climber fell to his death on Mount Namu in Sichuan after removing his safety rope to take a selfie in the snow. pic.twitter.com/eGC9LuzMeC September 29, 2025

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όπως φαίνεται και σε βίντεο, γλίστρησε κοντά σε χαράδρα και έπεσε στο κενό, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο. Οι υπόλοιποι ορειβάτες δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα για να τον βοηθήσουν.

Μέλη της ορειβατικής ομάδας και διασώστες ανέφεραν ότι οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες, με χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνι, κάτι που καθιστούσε κάθε κίνηση χωρίς πλήρη εξοπλισμό ασφαλείας ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Το Nama Peak, γνωστό για το εντυπωσιακό αλλά απαιτητικό του ανάγλυφο, προσελκύει ορειβάτες από όλο τον κόσμο. Ωστόσο, ειδικοί επισημαίνουν ότι η ανάβαση σε τέτοια υψόμετρα απαιτεί αυστηρή τήρηση μέτρων ασφαλείας σε κάθε στάδιο της διαδρομής.

Protothema.gr