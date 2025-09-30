Δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ifop που δημοσιεύτηκε την Τρίτη δείχνει ότι το 33% των Γάλλων δηλώνει πρόθεση ψήφου στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών υπέρ υποψηφίου της Ακροδεξιάς.

Η επιλογή αυτή αφορά είτε τη Μαρίν Λεπέν, η οποία αυτή τη στιγμή στερείται το δικαίωμα του εκλέγεσθαι λόγω δικαστικής απόφασης, είτε τον πρόεδρο του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά.

Στη δεύτερη θέση με ποσοστό 16% βρίσκεται ο Εντουάρ Φιλίπ, ο πρώτος πρωθυπουργός της θητείας Μακρόν (2017-2020). Ακολουθεί με 15% ο Ραφαέλ Γκλικσμάν, ευρωβουλευτής και συνεργαζόμενος με τους Σοσιαλιστές.

Στην τέταρτη θέση καταγράφεται ο επικεφαλής της «Ανυπότακτης Γαλλίας», Ζαν-Λυκ Μελανσόν, με ποσοστό 12%.

Τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν τη δυναμική της Ακροδεξιάς ενόψει των επόμενων προεδρικών εκλογών, σε μια περίοδο που η γαλλική πολιτική σκηνή αναδιατάσσεται.

Protothema.gr