O αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 6,9 βαθμών που έπληξε τις κεντρικές Φιλιππίνες έφτασε τους 69, δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας.

Δεκατρείς νεκροί – εννέα ενήλικοι και τέσσερα παιδιά – καταγράφηκαν στην πόλη Μπόγκο και άλλοι τέσσερις στη γειτονική Σαν Ρεμίγιο, μετέδωσε η εφημερίδα Manila Times. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση που παρέσυρε σπίτια στο βόρειο τμήμα της Σεμπού, δήλωσε στο AFP αξιωματούχος των σωστικών συνεργείων.

Ο τηλεοπτικός σταθμός ABS-CBN ανέφερε ότι τέσσερα πτώματα ανασύρθηκαν από τα ερείπια αθλητικού κέντρου που κατέρρευσε στο Σαν Ρεμίγιο, ενώ ένα παιδί σκοτώθηκε όταν καταπλακώθηκε από συντρίμμια σε άλλο σημείο της πόλης.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη στιγμή του σεισμού σε γέφυρα, με αυτοκίνητα και δίκυκλα να παλεύουν να διατηρήσουν ισορροπία καθώς η κατασκευή ταλαντευόταν έντονα.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 21:59 τοπική ώρα (16:59 ώρα Κύπρου) βόρεια της νήσου Σεμπού, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κτίρια και δρόμους, δήλωσε ο Γουίλσον Ράμος, επικεφαλής των περιφερειακών υπηρεσιών διάσωσης. «Ενδέχεται να υπάρχουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια», πρόσθεσε. Οι επιχειρήσεις διάσωσης δυσχεραίνονται από το σκοτάδι και τους συνεχείς μετασεισμούς.

Panic at an international pageant in Cebu as 6.9 magnatudie earthquake hits Philippines

Στο νησί Μπανταγιάν κατέρρευσαν ένα σχολείο και ένα εμπορικό κτίριο, ενώ σε πολλές περιοχές σημειώθηκε εκτεταμένη διακοπή ηλεκτροδότησης. «Ένιωσα ότι θα πέσουμε κάτω. Είναι η πρώτη φορά που βιώνω κάτι τέτοιο», είπε στο AFP η νοσηλεύτρια Άγκνες Μέρτσα, περιγράφοντας σκηνές πανικού με κατοίκους να τρέχουν στους δρόμους και νεαρούς βοηθούς της να κρύβονται κάτω από ένα τραπέζι.

#EXCLUSIVE ANOTHER POV (16) – PHILIPPINES: MAGNITUDO 6.9 EARTHQUAKE HITS CEBU ISLAND



Wednesday, 1st October 2025

KEEP SAFE 🙏



WATCH: Situation at the Colon Night Market in Cebu City following the magnitude 6.7 earthquake on Tuesday night.



Intensity VI was recorded in Cebu City, while the epicenter was located 17 kilometers northeast of Bogo City, according to Phivolcs. Aftershocks and…

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια σεισμογενή ζώνη όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες, με αποτέλεσμα συχνή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

