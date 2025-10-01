Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στη βόρεια πλευρά του Μονάχου, όπου σημειώθηκαν εκρήξεις και πυροβολισμοί, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και ειδικών μονάδων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, ενώ τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε από πυροβολισμό. Ο δράστης φέρεται να είχε παγιδεύσει με εκρηκτικά το πατρικό του σπίτι, να έβαλε φωτιά και κατόπιν να αυτοκτόνησε.

❗️Multiple explosions reported in Munich, Germany — Bild



Large police & fire department presence in the area, gunshots also reportedly heard



A man allegedly rigged his parents’ house with explosives, set it on fire & took his own life

RT pic.twitter.com/o1PjeSePRr October 1, 2025

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Lerchenauer Straße, με τις αρχές να αποκλείουν μεγάλο τμήμα της περιοχής. Από νωρίς το πρωί ήταν ορατή πυκνή στήλη καπνού σε μεγάλη απόσταση, ενώ οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν να αποφύγουν το σημείο. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί σε αρκετούς δρόμους.

Střelba v Michově

!!! Připravujeme podrobnosti přímo z místa !!! pic.twitter.com/c1EzNmeIwb — Pavel Novotny Journalist München (@MSN_Munich_News) October 1, 2025

Ο αστυνομικός διευθυντής Thomas Schelshorn δήλωσε ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος για τον πληθυσμό» και ότι το περιστατικό «δεν συνδέεται με το Oktoberfest». Στο σπίτι του δράστη εργάζονται ειδικοί πυροτεχνουργοί, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της τραγωδίας.

Η αστυνομία προειδοποίησε ότι θα υπάρξουν κυκλοφοριακά προβλήματα λόγω της μεγάλης επιχείρησης, ενώ σχολείο της περιοχής θα παραμείνει κλειστό για λόγους ασφαλείας.

