Η Τζέιν Γκούντολ, η Βρετανίδα πρωτευοντολόγος που αφιέρωσε τη ζωή της στη μελέτη των χιμπατζήδων και ανέδειξε τις ομοιότητές τους με τον άνθρωπο, πέθανε σε ηλικία 91 ετών.

Το Ινστιτούτο Jane Goodall ανακοίνωσε ότι απεβίωσε από φυσικά αίτια στην Καλιφόρνια, όπου βρισκόταν στο πλαίσιο περιοδείας ομιλιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ανακαλύψεις της, που περιέγραψε το ABC ως «επανάσταση στην επιστήμη», αποκάλυψαν πτυχές της συμπεριφοράς των πρωτευόντων που μοιάζουν με τις ανθρώπινες, ενώ η ίδια υπήρξε ακούραστη υπερασπίστρια της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το ενδιαφέρον της εστιάστηκε στα πρωτεύοντα θηλαστικά – γορίλες, πιθήκους, χιμπατζήδες αλλά και τον άνθρωπο –, τα πιο κοντινά μας «ξαδέλφια» στο δέντρο της εξέλιξης.

Η έρευνά της ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1960, όταν, σε ηλικία 26 ετών, εγκαταστάθηκε στην Τανζανία για να μελετήσει χιμπατζήδες στην άγρια φύση. Κατάφερε να αποδείξει ότι αυτά τα ζώα επικοινωνούν, αναπτύσσουν ξεχωριστές προσωπικότητες και κατασκευάζουν και χρησιμοποιούν δικά τους εργαλεία.

Η ίδια είχε περιγράψει τη συμπεριφορά τους ως άκρως οικεία: «Με τις χειρονομίες τους, τα φιλιά, τις αγκαλιές, το κράτημα των χεριών και τα χτυπήματα στην πλάτη» έδειχναν πόσο μοιάζουν με τους ανθρώπους. «Μπορούν να είναι βίαιοι και σκληροί και να κάνουν μια μορφή πολέμου, αλλά και να είναι στοργικοί και αλτρουιστές», είχε πει χαρακτηριστικά.

protothema.gr