Τουλάχιστον 72 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 294 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,9 βαθμών που έπληξε τη νήσο Σεμπού στις Φιλιππίνες την Τρίτη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας.

Ο σεισμός προκάλεσε κατάρρευση κτιρίων, καταστροφή γεφυρών και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές κοντά στο επίκεντρο. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Η δόνηση ήταν η πιο φονική που έχει σημειωθεί στη χώρα την τελευταία δεκαετία, μετά τον σεισμό των 7,2 βαθμών που συγκλόνισε τη νήσο Μποχόλ το 2013 και είχε στοιχίσει τη ζωή σε 222 ανθρώπους.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας λόγω της σύγκλισης τεκτονικών πλακών. Οι αρχές έχουν θέσει σε ετοιμότητα συνεργεία πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικές οργανώσεις, προκειμένου να συνδράμουν τους πληγέντες.

