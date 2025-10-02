Παρά την κακοκαιρία το μεσημέρι της Πέμπτης στην Αθήνα, οι οπαδοί της ολλανδικής ομάδας, το διασκέδασαν στο Μοναστηράκι.

Οι οπαδοί της Γκόου Αχέντ Ιγκλς που βρίσκονται στην Αθήνα για το σημερινό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για το Europa League, συγκεντρώθηκαν στο Μοναστηράκι όπου έφαγαν και κατανάλωσαν, όπως φαίνεται, και αλκοόλ.

Ορισμένοι από αυτούς είδαν διασκεδαστική την κακοκαιρία και αποφάσισαν να προβούν σε έναν διαγωνισμό… τσουλήθρας.

Σε ένα σημείο της πλατείας υπάρχει ένα σημείο που έχουν τοποθετηθεί γυάλινες πλάκες και είχαν συγκεντρώσει αρκετό νερό. Εκεί αφού έβγαλαν το πάνω μέρος της μπλούζας τους, έκαναν βουτιά για το ποιος θα γλιστρήσει πιο μακριά…

Go Ahead Eagles 🇳🇱 fans enjoying themselves in Athens 🇬🇷 before their match vs Panathinaikos tonight! 👏🏻 pic.twitter.com/TL6yvUukKE — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) October 2, 2025

Το θέαμα… ενθουσίασε και τους περαστικούς που χάζευαν τον «ενθουσιασμό» των Ολλανδών για το παιχνίδι που ξεκίνησαν.

