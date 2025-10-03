Το διεθνές αεροδρόμιο του Μονάχου ανέστειλε τη λειτουργία του το βράδυ της Πέμπτης, μετά τον εντοπισμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε επιβάτες και αεροπορικές εταιρείες.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του αερολιμένα, 17 πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ άλλες 15 εκτράπηκαν σε γειτονικά αεροδρόμια της Στουτγάρδης, της Νυρεμβέργης, της Φρανκφούρτης και της Βιέννης. Η ταλαιπωρία επηρέασε σχεδόν 3.000 επιβάτες.

Το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 21:30 (τοπική ώρα), όταν αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν την παρουσία drones κοντά στο αεροδρόμιο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα drones εμφανίστηκαν ξανά περίπου μία ώρα αργότερα, αυτή τη φορά πάνω από τις εγκαταστάσεις, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Στέφαν Μπάγερ στην εφημερίδα Bild.

Η διοίκηση αποφάσισε την πλήρη αναστολή λειτουργίας γύρω στις 22:30, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί κάθε απογείωση και προσγείωση αεροσκαφών.

Λόγω κανονισμών ηχορύπανσης, ο αριθμός πτήσεων μεταξύ 22:00 και μεσάνυχτα είναι ήδη περιορισμένος, ενώ μετά τα μεσάνυχτα το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό.

Οι γερμανικές αρχές δήλωσαν ότι δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου πριν από τις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περαιτέρω ακυρώσεις στον ιστότοπο του αεροδρομίου.

Protothema.gr