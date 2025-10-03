Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από τον θάνατο της 17χρονης Μαρίας Νιώτη, με καταγωγή από τη Ρόδο, και της φίλης της Ισαμπέλα Σάλας στο Νιού Τζέρσεϊ. Σύμφωνα με τη New York Post, ο 17χρονος Βίνσεντ Μπατιλόρο, που συνελήφθη για την υπόθεση, ήταν πρώην σύντροφος της Νιώτη και, όπως καταγγέλλουν συγγενείς και φίλοι της, την παρακολουθούσε επί μήνες.

Μια ημέρα πριν από τη σύλληψή του, ο νεαρός εμφανίστηκε σε βίντεο στο YouTube, εκφράζοντας «ειλικρινά συλλυπητήρια» για τον θάνατο των δύο κοριτσιών, ενώ ταυτόχρονα παραπονιόταν για απειλές που δεχόταν η οικογένειά του. «Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό… όλα θα είναι στα χέρια του Ιησού», ανέφερε, αφήνοντας αιχμές για «ψευδείς κατηγορίες» που, όπως υποστήριζε, δεχόταν στο παρελθόν.

«Προμελετημένο» λέει η οικογένεια

Η οικογένεια και οι φίλοι της Μαρίας Νιώτη υποστηρίζουν ότι το περιστατικό δεν ήταν τυχαίο. «Δεν ήταν ατύχημα με ηλεκτρικό ποδήλατο, ούτε τροχαίο με εγκατάλειψη. Ήταν φόνος πρώτου βαθμού», δήλωσαν συγγενείς στο Fox 5.

«Ένας δειλός άντρας που σχεδίαζε επί μήνες αυτή την επίθεση αφαίρεσε τη ζωή όχι μόνο της Μαρίας αλλά και της Ιζαμπέλα», πρόσθεσαν.

Φίλος της οικογένειας δήλωσε στη New York Post ότι ο Μπατιλόρο παραμόνευε έξω από το σπίτι της Νιώτη για μήνες. «Ήταν εκεί για τρεις μήνες στο ίδιο αυτοκίνητο, μπροστά από το σπίτι της. Το είδα με τα μάτια μου», τόνισε.

Αντιδράσεις από τις οικογένειες

Ο πατέρας της Ισαμπέλα Σάλας σημείωσε ότι η κόρη του δεν γνώριζε τον κατηγορούμενο, ενώ η μητέρα της Μαρίας είχε αναφέρει πως η κόρη της είχε προβλήματα μαζί του. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο Μπατιλόρο είχε στείλει απειλητικά μηνύματα και σε αγόρι με το οποίο η Νιώτη είχε σχέση μετά τον χωρισμό τους.

Ο θείος του κατηγορούμενου, Κρίστοφερ Μπατιλόρο, αρχηγός της αστυνομίας του Westfield, αποδοκίμασε δημόσια τις πράξεις του ανιψιού του. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι η οικογένειά του είναι «απολύτως συντετριμμένη» και τόνισε πως απαιτεί «πλήρη λογοδοσία και δικαιοσύνη».

Ο 17χρονος Μπατιλόρο θα γίνει 18 ετών στις αρχές Νοεμβρίου και θα δικαστεί με βαρύτατες κατηγορίες για τον θάνατο των δύο κοριτσιών.

