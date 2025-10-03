Κατά λάθος η αστυνομία πυροβόλησε ένα από τα θύματα που σκοτώθηκαν χθες (2/10), μετά την επίθεση Σύρου τρομοκράτη έξω από συναγωγή στο Μάντσεστερ, σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις του αρχηγού της αστυνομίας, Σερ Στέφεν Γουάτσον.

Πιο συγκεκριμένα, ο αρχηγός της Αστυνομίας του Μάντσεστερ ισχυρίζεται πως ένα από τα δύο άτομα που σκοτώθηκαν φαίνεται να «υπέστη τραύμα που συνάδει με τραύμα από πυροβολισμό», χωρίς να αναφέρει αν αυτό ήταν η αιτία θανάτου.

#UPDATE | Chief Constable Sir Stephen Watson has provided an update following yesterday’s tragic incident on Middleton Road in Crumpsall. pic.twitter.com/VWTpOE4KG3 October 3, 2025

Ένα άλλο από τα τρία θύματα που βρίσκονται επί του παρόντος στο νοσοκομείο «υπέστη επίσης τραύμα από πυροβολισμό», αλλά αυτό «δεν είναι απειλητικό για τη ζωή». Και τα δύο θύματα που τραυματίστηκαν από πυροβολισμό εκτιμάται ότι βρίσκονταν «κοντά το ένα στο άλλο πίσω από την πόρτα της συναγωγής».

Επίσης, επεσήμανε πως ο 35χρονος δράστης της επίθεσης, Τζιχάντ Αλ-Σάμι, «δεν είχε στην κατοχή του πυροβόλο όπλο». Συνεπώς, οι πυροβολισμοί προήλθαν μόνο από αστυνομικούς, που βρίσκονταν στο σημείο, οι οποίοι πυροβόλησαν, καθώς προσπαθούσαν να τον εμποδίσουν να εισέλθει στη συναγωγή.

Ως αποτέλεσμα, τα τραύματα από πυροβολισμό των δύο θυμάτων «μπορεί δυστυχώς να προκλήθηκαν ως τραγική και απρόβλεπτη συνέπεια της επείγουσας δράσης που ανέλαβαν οι αστυνομικοί μου», δήλωσε ο Γουάτσον.

Η αναλυτική δήλωση του αρχηγού της αστυνομίας:

«Ο ιατροδικαστής του Υπουργείου Εσωτερικών ενημέρωσε ότι έχει προσωρινά διαπιστώσει ότι ένα από τα θύματα που έχασαν τη ζωή τους φαίνεται να έχει υποστεί τραύμα που συνάδει με τραύμα από πυροβολισμό», αναφέρεται στη δήλωση.

Προς το παρόν πιστεύεται ότι ο ύποπτος, Τζιχάντ Αλ-Σάμι, δεν είχε στην κατοχή του πυροβόλο όπλο και ότι οι μόνοι πυροβολισμοί προήλθαν από εξουσιοδοτημένους αξιωματικούς της αστυνομίας του Μάντσεστερ, οι οποίοι προσπάθησαν να αποτρέψουν τον δράστη από το να εισέλθει στη συναγωγή και να προκαλέσει περαιτέρω βλάβη στην εβραϊκή κοινότητα. Συνεπώς, με την επιφύλαξη περαιτέρω εγκληματολογικής εξέτασης, ο τραυματισμός αυτός μπορεί δυστυχώς να προκλήθηκε ως τραγική και απρόβλεπτη συνέπεια της επείγουσας δράσης που ανέλαβαν οι αστυνομικοί μου για να τερματίσουν αυτή την άγρια επίθεση.

Μας έχουν επίσης ενημερώσει ιατροί ότι ένα από τα τρία θύματα που νοσηλεύονται επί του παρόντος στο νοσοκομείο έχει επίσης υποστεί τραύμα από πυροβολισμό, το οποίο ευτυχώς δεν είναι απειλητικό για τη ζωή του. Εκτιμάται ότι και τα δύο θύματα βρισκόταν κοντά το ένα στο άλλο πίσω από την πόρτα της συναγωγής, καθώς οι πιστοί ενήργησαν με θάρρος για να αποτρέψουν τον εισβολέα από το να εισέλθει.

Το χρονικό της τρομοκρατικής επίθεσης

Στις 9:31 το πρωί της Πέμπτης (2/10), ο δράστης έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πιστούς που κατευθύνονταν στη συναγωγή.

Στη συνέχεια βγήκε οπλισμένος με μαχαίρι και άρχισε να χτυπά «όποιον μπορούσε να φτάσει», σύμφωνα με μαρτυρίες. Θύματα της επίθεσης ήταν δύο μέλη της εβραϊκής κοινότητας, ο 53χρονος Έντριαν Ντόλμπι και ο 66χρονος Μέλβιν Κράβιτς. Ακόμη τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, μεταξύ αυτών και ένας που χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο.

Η απόπειρα εισβολής στη συναγωγή αποτράπηκε χάρη στον ραβίνο Ντάνιελ Γουόκερ και εθελοντές που έσπευσαν να κλειδώσουν τις πόρτες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος φορούσε γιλέκο που αρχικά θεωρήθηκε ότι περιείχε εκρηκτικά, αλλά αποδείχθηκε μη λειτουργικό.

Στην προσπάθεια να συγκρατήσουν τον δράστη τραυματίστηκε ο πατέρας τριών παιδιών, Γιόνι Φίνλεϊ, πιθανόν από θραύσματα όταν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν εναντίον του Αλ-Σάμι. Ο ίδιος χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Παράλληλα, η αστυνομία συνέλαβε δύο άνδρες και μία γυναίκα με υποψία ότι σχεδίαζαν τρομοκρατική ενέργεια, στο πλαίσιο των ερευνών για τυχόν συνεργούς.

