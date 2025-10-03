Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που αναρτήθηκε στο Truth Social τα ξημερώματα του Σαββάτου (02:00 ώρα Κύπρου), δήλωσε ότι «όλοι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης» στο πλαίσιο του ειρηνευτικού του σχεδίου για τη Λωρίδα της Γάζας, στο οποίο η Χαμάς έχει απαντήσει θετικά.

Στο βίντεο διάρκειας περίπου ενός λεπτού ο Τραμπ είπε μεταξύ άλλων: «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τώρα είναι η ώρα να το οριστικοποιήσουμε συγκεκριμένα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, στο βίντεο από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ευχαριστεί όλες τις χώρες που «με βοήθησαν να το ολοκληρώσω αυτό – το Κατάρ, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τόσες άλλες».

«Πρέπει να πούμε την τελευταία λέξη με συγκεκριμένα λόγια», προσθέτει, αναγνωρίζοντας ότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις πρέπει ακόμη να διεξαχθούν, παρά τους φαινομενικά πρόωρους πανηγυρισμούς της Ουάσινγκτον.

«Ανυπομονώ να επιστρέψουν οι όμηροι σπίτι στους γονείς τους», λέει, διευκρινίζοντας ότι ορισμένοι από τους 48 ομήρους θα επιστρέψουν σπίτι σε φέρετρα, καθώς πιστεύεται ότι μόνο 20 είναι ζωντανοί.

«Αυτή είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα, ίσως πρωτοφανής».

«Μας δόθηκε τεράστια βοήθεια. Όλοι ήταν ενωμένοι στην επιθυμία να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, και είμαστε πολύ κοντά στο να το πετύχουμε αυτό», συνεχίζει ο Τραμπ.

«Σας ευχαριστώ όλους και όλοι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης», τονίζει σε ένα προφανές μήνυμα προς τις πλευρές, καμία από τις οποίες μπορεί να μην είναι απόλυτα ικανοποιημένη με όλα τα μέρη του σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου.

