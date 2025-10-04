Συγκλονιστικό βίντεο καταγράφει τη διάσωση του 23χρονου Λαγιόνελ Ραμίρες Κολιάδο, ο οποίος εντοπίστηκε ζωντανός έπειτα από τρεις ημέρες στη θάλασσα στα ανοιχτά των Καναρίων Νήσων. Ο νεαρός είχε εξαφανιστεί από το βράδυ της Δευτέρας, όταν μια βόλτα με φίλους του κατέληξε σε περιπέτεια επιβίωσης.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, ο 23χρονος συμμετείχε σε βραδινή θαλάσσια εκδρομή στα ανοιχτά του Σαν Μπαρτολομέ ντε Τιραχάνα, όταν το τζετ σκι που μετέφεραν αποκολλήθηκε από το σκάφος. Ο Κολιάδο βούτηξε για να το ανακτήσει και αποφάσισε να επιστρέψει μόνος του στο λιμάνι Καστίγιο ντελ Ρομεράλ, όμως λίγο αργότερα η μηχανή παρουσίασε βλάβη.

Όταν δεν επέστρεψε στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, οι φίλοι του ειδοποίησαν τις αρχές γύρω στις 11 το βράδυ. Οι ισχυροί άνεμοι και τα θαλάσσια ρεύματα τον παρέσυραν στα ανοιχτά, όπου παρέμεινε τρεις ημέρες πάνω στο τζετ σκι, παλεύοντας να επιβιώσει.

Ακολούθησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με πλωτά μέσα, ελικόπτερα και ομάδες εδάφους να «χτενίζουν» τη θαλάσσια περιοχή. Το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Κολιάδο εντοπίστηκε 16 ναυτικά μίλια (περίπου 30 χιλιόμετρα) νοτιοδυτικά της Γκραν Κανάρια, ζητώντας βοήθεια. Οι διασώστες τον ανέσυραν εξαντλημένο αλλά σώο και τον μετέφεραν στο λιμάνι Αργκινεγκίν για ιατρικές εξετάσεις.

Η οικογένειά του εξέφρασε δυσαρέσκεια για τον τρόπο που οργανώθηκε η επιχείρηση, υποστηρίζοντας ότι οι έρευνες δεν πραγματοποιήθηκαν τη νύχτα και ότι η αναζήτηση περιορίστηκε κοντά στις ακτές, παρά τους ανέμους που τον είχαν παρασύρει μακριά.

Παρά τις αντιδράσεις, η διάσωσή του προκάλεσε τεράστια ανακούφιση. Η μητέρα του 23χρονου δήλωσε συγκινημένη: «Το ήξερα – ο γιος μου κρατιόταν από τη μηχανή, και η μηχανή τον έσωσε».

