Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας (IDF) έδωσε στη δημοσιότητα οπτικό υλικό που, όπως υποστηρίζει, καταγράφει όπλα τα οποία εγκατέλειψαν μέλη της Χαμάς σε νηπιαγωγείο και σε σχολείο στη Γάζα.

Σύμφωνα με ανάρτηση του IDF στον αγγλόφωνο λογαριασμό του στην πλατφόρμα X, «την περασμένη εβδομάδα στρατιώτες εντόπισαν τρομοκράτες της Χαμάς να απομακρύνονται από ένα νηπιαγωγείο στην αλ-Σάτι, στην πόλη της Γάζας. Αργότερα, οι δυνάμεις εντόπισαν μέσα στον χώρο έναν εκρηκτικό μηχανισμό και ένα τουφέκι AK-47».

🎥WATCH: Explosive Device and AK-47 Rifle Discovered Inside a Kindergarten in Gaza City



Last week, IDF troops identified Hamas terrorists fleeing a kindergarten in al-Shati, Gaza City. The troops later found an explosive device and an AK-47 rifle inside the kindergarten.



Once… pic.twitter.com/JJGAcwW3cQ October 5, 2025

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, ο εκπρόσωπος διεθνών μέσων ενημέρωσης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, δημοσιεύει μια φωτογραφία με στολές, στρατιωτικό εξοπλισμό και μια σημαία της Χαμάς σε μια τάξη, λέγοντας: «Αυτά τα όπλα ανακαλύφθηκαν σε ένα σχολείο στη Γάζα πριν από λίγες ημέρες, ένα μέρος που προορίζεται για μάθηση, όχι για τρομοκρατία».

❗️These weapons were discovered in a school in Gaza a few days ago ; a place meant for learning, not terror.



Once again, Hamas weaponizes civilian infrastructure, turning schools meant to protect children into tools of terror. pic.twitter.com/7L8Q5SBAqJ — LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) October 5, 2025

Και οι δύο εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πιθανότατα δεν ήταν ενεργές κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Ισραηλινός Στρατός έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί πολιτικές τοποθεσίες — συμπεριλαμβανομένων σχολείων, τζαμιών και νοσοκομείων — για τρομοκρατία και έχει δημοσιεύσει εκτενή πλάνα που δείχνουν πώς η τρομοκρατική ομάδα έσκαψε σήραγγες και έστησε αποθήκες όπλων σε τέτοιες εγκαταστάσεις.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν επίσης χρησιμοποιήσει σχολεία στη Γάζα ως προσωρινά στρατόπεδα για στρατεύματα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

protothema.gr