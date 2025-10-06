Τουλάχιστον έξι ασθενείς έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κέντρο τραυματολογίας του γενικού κρατικού νοσοκομείου Sawai Man Singh στην πόλη Τζαϊπούρ της Ινδίας, όπως ανακοίνωσαν επίσημες πηγές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οφείλεται σε βραχυκύκλωμα. Εξαιτίας της ταχείας εξάπλωσής της σε διπλανή πτέρυγα, απελευθερώθηκαν τοξικά αέρια, όπως ανέφερε ο Ανουράγκ Ντακάντ, στέλεχος της νοσοκομειακής διοίκησης, στο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Πέντε ασθενείς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ 13 ακόμη απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τις δύο πτέρυγες του νοσοκομείου, του μεγαλύτερου στην πολιτεία Ρατζαστάν, το οποίο δέχεται ασθενείς από πολλές περιοχές.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Τζαϊπούρ, Μπίτζου Τζορτζ Τζόσεφ, δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από την ιατροδικαστική υπηρεσία για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, η τοπική κυβέρνηση της Ρατζαστάν συγκρότησε επιτροπή για τη διερεύνηση των συνθηκών της τραγωδίας. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται η αντίδραση της διοίκησης, η κατάσταση των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, καθώς και τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί στην Ινδία τα τελευταία χρόνια, αρκετά εκ των οποίων αποδόθηκαν σε βραχυκυκλώματα ή βλάβες στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Το Νοέμβριο του 2024, δέκα νεογνά έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε ΜΕΘ νεογνών στην Ούταρ Πραντές, ενώ έξι νεογέννητα είχαν σκοτωθεί σε αντίστοιχο περιστατικό στο Νέο Δελχί τον Μάιο του ίδιου έτους.

