Αντιμέτωπη με δύο ξεχωριστές προτάσεις μομφής είναι η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Η μία πρόταση μομφής έχει κατατεθεί από την Ομάδα της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και η άλλη από την ομάδα της ακροδεξιάς, «Πατριώτες για την Ευρώπη».

Η συζήτηση επί της πρότασης μομφής θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, κατά την οποία η Πρόεδρος της Επιτροπής, θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών για την εμπορική πολιτική της Επιτροπής και ειδικότερα για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, αλλά και για τη στάση της στον πόλεμο στη Γάζα και το Μεσανατολικό.

Όπως και στην πρόταση μομφής που αντιμετώπισε τον Ιούλιο, έτσι και σήμερα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα έχει στο πλευρό της στο ημικύκλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ολόκληρο το Σώμα των Επιτρόπων. Θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.

Το περιεχόμενο των δύο προτάσεων μομφής

Οι δύο προτάσεις μομφής κατατέθηκαν και οι δύο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Αυτή της Αριστεράς (LEFT) κατηγορεί την Φον ντερ Λάιεν και την Επιτροπή για ανεπαρκή αντίδραση στην κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά και για την «καταστροφική» εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ και Mercosur.

Η συμπρόεδρος της Αριστεράς Μανόν Ομπρί (LEFT, Γαλλία) κάνει λόγο για «καταστροφικό ιστορικό» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μόλις ένα χρόνο μετά την έναρξη της θητείας της. Η δεύτερη πρόταση μομφής που κατατίθεται από τους «Πατριώτες για την Ευρώπη» καταγγέλλει μια ΕΕ «πιο αδύναμη από ποτέ», λόγω της αδυναμίας της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να «αντιμετωπίσει τις πιο πιεστικές προκλήσεις».

Ο πρόεδρος των Πατριωτών για την Ευρώπη, ο Τζορντάν Μπαντελά (PfE, Γαλλία), αναμένεται σήμερα να ασκήσει κριτική στην φον ντερ Λάιεν για την εμπορική της πολιτική.

Την Πέμπτη η ψηφοφορία

Στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, αναμένεται να καταπέσουν και οι δύο προτάσεις μομφής, καθώς τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα (ΕΛΚ, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Φιλελεύθεροι και Πράσινοι) συσπειρώνονται γύρω από την Φον Ντερ Λάιεν.

Για να επιτύχει, μια πρόταση μομφής θα πρέπει να λάβει τα δύο τρίτα των ψήφων και την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου, ή τουλάχιστον 361 ευρωβουλευτές.

Αν και δεν έχουν καμία πιθανότητα επιτυχίας, οι δύο προτάσεις μομφής κατά της Φον ντερ Λάιεν, αντανακλούν μια αλλαγή διάθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά την άνοδο της ακροδεξιάς στις εκλογές του Ιουνίου 2024, ενώ για ακόμα μια φορά δοκιμάζουν τη λεγόμενη φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία.

Στις αρχές Ιουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε σε μεγάλο βαθμό μια πρόταση μομφής που κατατέθηκε από την Ακροδεξιά (Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών), η οποία κατηγορούσε την Πρόεδρο της Επιτροπής για αδιαφάνεια με αφορμή το σκάνδαλο “Pfizergate”.

