Έφεση κατέθεσε ένας εκ των 51 καταδικασθέντων για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της Ζιζέλ Πελικό, με αποτέλεσμα η ίδια να επιστρέφει στο δικαστήριο.

Ο Χουσαμεντίν Ντογκάν, ο μόνος άνδρας που έχει απομείνει να ασκεί έφεση κατά της καταδίκης του για τη σεξουαλική κακοποίηση της Πελικό, ελπίζει να απαλλαγεί από τον χαρακτηρισμό του βιαστή όταν ξαναπατήσει το πόδι του στο δικαστήριο της Γαλλίας τη Δευτέρα, σήμερα, μετέδωσε το France24.

Έφεση ασκεί ένας από τους καταδικασμένους

Πέρυσι, ο 44χρονος καταδικάστηκε σε εννέα χρόνια φυλάκισης για τον βιασμό της Πελικό, αφού ο τότε σύζυγός της Ντομινίκ Πελικό τον κάλεσε να την κακοποιήσει. Ο Ντογκάν υποστηρίζει ότι παραπλανήθηκε και πίστεψε ότι εκείνη είχε συναινέσει. Ήταν ένας από τους 51 άνδρες που κρίθηκαν ένοχοι για σεξουαλική κακοποίηση μετά από πρόσκληση του πρώην συζύγου της, σε μια δίκη που συγκλόνισε τον κόσμο.

Μεταξύ των 17 που άσκησαν έφεση, είναι ο μόνος που τη διατηρεί ακόμη.

Ο Ντομινίκ Πελικό δεν έχει ασκήσει έφεση κατά της ποινής φυλάκισης 20 ετών που του επιβλήθηκε επειδή νάρκωσε τη σύζυγό του και στρατολόγησε δεκάδες αγνώστους για να την κακοποιήσουν στο ίδιο της το κρεβάτι επί σχεδόν μια δεκαετία. Όμως ο Ντογκάν -ο οποίος γεννήθηκε στην Τουρκία, μεγάλωσε σε συνθήκες φτώχειας και είναι πατέρας ενός παιδιού με σύνδρομο Down- υποστηρίζει ότι είναι αθώος. Η ομάδα υπεράσπισής του δήλωσε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση τόσο κατά της ποινικής του ευθύνης όσο και κατά της ποινής κατά τη διάρκεια της δίκης στη νότια πόλη Νιμ από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη.

«Υποστηρίζει ότι δεν πήγε ποτέ στο σπίτι του ζευγαριού με σκοπό να βιάσει κάποιον», δήλωσε στο AFP ένας από τους δικηγόρους του. «Είναι βαθιά επηρεασμένος από το γεγονός ότι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως βιαστής, τον παγίδευσε ( σ.σ. ο Ντόμινίκ Πελικό).

Ο αγώνας δεν είναι απέναντι στην 72χρονη Ζιζέλ Πελικό, την οποία «σέβεται βαθιά», δήλωσε ο δικηγόρος του. Αντιθέτως, είναι με τον Ντομινίκ Πελικό «τον κυνικό άνθρωπο που τον παγίδευσε».

Ξανά στο προσκήνιο η Ζιζέλ Πελικό

Η επιστροφή της Ζιζέλ Πελικό στο δικαστήριο της Νιμ φέρνει ξανά στο προσκήνιο μια από τις πιο σοκαριστικές και πολυσυζητημένες υποθέσεις βιασμού στη σύγχρονη Ευρώπη. Ένα χρόνο μετά την ιστορική καταδίκη 51 ανδρών που συμμετείχαν στον συστηματικό βιασμό της, ενώ βρισκόταν ναρκωμένη από τον ίδιο της τον σύζυγο. Για την ίδια, η παρουσία της στο δικαστήριο αποτελεί «υποχρέωση» απέναντι στον εαυτό της, αλλά και σε όλες τις γυναίκες που εξακολουθούν να σιωπούν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, η σοκαριστική υπόθεση συστηματικού βιασμού, η οποία αποκαλύφθηκε χάρη στο θάρρος της Πελικό να εγκαταλείψει το πέπλο της ανωνυμίας, συγκλόνισε όχι μόνο τη Γαλλία αλλά και τη διεθνή κοινότητα. Η δημόσια στάση της, συνοδευόμενη από τη φράση-σύμβολο «η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά», έδωσε τεράστια ώθηση στο φεμινιστικό κίνημα και στη συζήτηση γύρω από τη σεξουαλική βία.

Στο Μαζάν, την πόλη όπου ζούσαν η Ζιζέλ και ο σύζυγός της, οι αντιδράσεις είναι διχασμένες. Κάτοικοι μιλούν άλλοτε με θυμό και άλλοτε με αμηχανία, κουρασμένοι από τη σύνδεση του τόπου τους με μια υπόθεση που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή. Ο ίδιος ο δήμαρχος έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία να «υποβαθμίσει» το ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι «κανείς δεν σκοτώθηκε» και ότι η πόλη δεν πρέπει να στιγματίζεται από ένα έγκλημα που θεωρεί «ιδιωτική υπόθεση».

Ωστόσο, πολλές γυναίκες κάτοικοι του Μαζάν έχουν εντελώς διαφορετική οπτική. «Κανείς δεν μιλάει πια για αυτό, είναι σαν να μην συνέβη ποτέ», δηλώνει η 33χρονη Αουρελί, δημόσια υπάλληλος, η οποία επισημαίνει ότι η ενδοοικογενειακή βία παραμένει παρούσα και αόρατη, καταγγέλλοντας ότι γνωρίζει άνθρωπο στο περιβάλλον της που είναι θύμα και σιωπά γιατί φοβάται. Αντίθετα, η 68χρονη Αουρόρ θεωρεί ότι η Πελικό ενέπνευσε πολλές γυναίκες να μιλήσουν πιο ανοιχτά για τις εμπειρίες τους.

Η υπόθεση που ταρακούνησε την Γαλλία

Σε εθνικό επίπεδο, η υπόθεση φάνηκε αρχικά να πυροδοτεί μια ιστορική αλλαγή. Ο αριθμός των καταγγελιών για βιασμό έχει τριπλασιαστεί, ενώ δεκάδες οργανώσεις και ακτιβιστές μιλούν για ενίσχυση του θάρρους των θυμάτων. Το δίκτυο φεμινιστικών οργανώσεων που συντονίζει η Αλίσα Αραμπάρ υπογραμμίζει ότι η Πελικό συνέβαλε σε μια «τεράστια κινητοποίηση» που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση επαγγελματιών, στην υποστήριξη των θυμάτων και στις έρευνες, σύμφωνα με το βρετανικό ΜΜΕ.

Η γαλλική κυβέρνηση επιμένει ότι έχει αυξήσει κατακόρυφα τις δαπάνες για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας, μιλώντας για «άνευ προηγουμένου» ενίσχυση των πόρων. Ωστόσο, μια πρόσφατη έκθεση της Γερουσίας κατέκρινε την έλλειψη συνολικής στρατηγικής, ενώ το Συμβούλιο της Ευρώπης υπογράμμισε ότι η Γαλλία παραμένει πίσω στην προστασία των γυναικών.

iefimerida.gr