Βίντεο που καταγράφει τον Εμανουέλ Μακρόν να περπατά σκεπτικός δίπλα στον Σηκουάνα, λίγες ώρες μετά την αποδοχή της παραίτησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί από την πρωθυπουργία, κυριαρχεί στον γαλλικό Τύπο.

Τα μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία παρουσιάζουν τις εικόνες αυτές ως αντανάκλαση της δύσκολης θέσης στην οποία βρίσκεται ο πρόεδρος, καθώς οι διαθέσιμες επιλογές για την αντικατάσταση του Λεκορνί φαίνεται να περιορίζονται πλέον σε στελέχη της αντιπολίτευσης. Παράλληλα, αναδεικνύεται ο αυξημένος κίνδυνος κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας κατά του Μακρόν, με εκτιμήσεις πως αυτή τη φορά θα μπορούσε να συγκεντρώσει τις αναγκαίες ψήφους για να υπερψηφιστεί.

🔴 ALERTE INFO | Macron a été vu MARCHER TOTALEMENT SEUL, alors que sa situation politique est totalement désespérée suite à la démission de LECORNU et l'implosion du socle commun. 🧨

October 6, 2025

