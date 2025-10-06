Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, καθώς ο πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος την έκανε δεκτή.

Σε συνέντευξή του στο BFM-TV αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο πρόεδρος του Εθνικού Συνασπισμού (RN), Ζορντάν Μπαρντέλα, εκτίμησε ότι «ο εφήμερος πρωθυπουργός δεν είχε περιθώρια ελιγμών». «Σίγουρα ο Εμανουέλ Μακρόν ήταν αυτός που συνέθεσε την κυβέρνηση», εκτίμησε, διαβεβαιώνοντας ότι «δεν κατάλαβε τίποτα από την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε».

«Δεν μπορεί να επανέλθει η σταθερότητα χωρίς την επιστροφή στις κάλπες και τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης», επέμεινε.

