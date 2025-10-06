Η Μαρίν Λεπέν εμφανίζεται ενδυναμωμένη απέναντι στον Εμανουέλ Μακρόν, καθώς το προεδρικό στρατόπεδο αντιμετωπίζει συνεχόμενα αδιέξοδα, σύμφωνα με ανάλυση του Politico. Η ηγέτιδα του Εθνικού Συναγερμού καταγράφει πολιτικές νίκες χωρίς να χρειάζεται να αναλάβει άμεση δράση, με την παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκορνί να αποτελεί το τρίτο πλήγμα για τον Γάλλο πρόεδρο μέσα σε έναν χρόνο.

Η παραίτηση του Λεκορνί, μόλις μία ημέρα μετά τον σχηματισμό κυβέρνησης, ανέδειξε για ακόμη μία φορά το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η Γαλλία μετά τις πρόωρες εκλογές του 2024, που οδήγησαν σε κοινοβούλιο χωρίς σαφή πλειοψηφία. Οι κεντρώοι του Μακρόν κατέχουν μόνο το ένα τρίτο των εδρών, ενώ Αριστερά και Ακροδεξιά ελέγχουν τα δύο τρίτα, εμποδίζοντας κάθε κυβερνητική πρωτοβουλία.

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, δήλωσε μετά από συνάντησή του με τη Λεπέν: «Είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε». Παράλληλα, κάλεσε τον Μακρόν «να διαλύσει τη Βουλή τώρα», τονίζοντας ότι «το αστείο τελείωσε, η φάρσα κράτησε αρκετά». Σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος του κόμματος, οι εσωκομματικές συσκέψεις επικεντρώνονται ήδη στην προεκλογική στρατηγική, με διανομή περιφερειών και οργάνωση υποψηφίων.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν τον Εθνικό Συναγερμό στο 33-34%, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από αυτό του κόμματος του Μακρόν, που κατρακυλά στην τρίτη θέση πίσω από την Αριστερά. Παρά το γεγονός ότι ο Γάλλος πρόεδρος μπορεί να προσπαθήσει να κερδίσει χρόνο με νέο πρωθυπουργό από τον προοδευτικό χώρο, η πίεση για εκλογές εντείνεται.

Η Λεπέν, αν και εκτίει πενταετή απαγόρευση συμμετοχής σε εκλογές λόγω καταδίκης για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων, διαμηνύει ότι η απόφαση «δεν θα σταθεί εμπόδιο» στη στρατηγική του κόμματος. Στελέχη της, όπως ο Ζαν-Φιλίπ Τανγκί, υπογραμμίζουν ότι η τρέχουσα κρίση δεν αποτελεί «χρυσή ευκαιρία», αλλά «την εκπλήρωση μιας προφητείας».

Το Politico σημειώνει ότι οι συνεργάτες της Λεπέν επιχειρούν να επιβάλουν πειθαρχία στις οικονομικές θέσεις του κόμματος, καθώς υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στη λαϊκιστική γραμμή της παλαιάς φρουράς και στη φιλελεύθερη προσέγγιση που προωθεί ο Μπαρντελά.

Η ενίσχυση του Εθνικού Συναγερμού προκαλεί ανησυχία στις Βρυξέλλες, με τον Μπαρντελά να προβάλλει ήδη ως φαβορί για τη θέση του πρωθυπουργού αν το κόμμα αποκτήσει πλειοψηφία. Από το Στρασβούργο, μετά τη συνάντησή του με τη Λεπέν, έγραψε: «Η Γαλλία απελευθερώνεται από τον μακρονισμό· ήρθε η ώρα να σπάσουμε και με την Ευρώπη του Μακρόν».

