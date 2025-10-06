Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να παραμείνει στη θέση του έως την Τετάρτη για να διεξαγάγει τελικές διαπραγματεύσεις με τα πολιτικά κόμματα, με στόχο τη διαμόρφωση πλατφόρμας «δράσης και σταθερότητας» για τη χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ, ο Λεκορνί αποδέχτηκε την αποστολή, αναφέροντας σε ανάρτησή του στο X ότι θα ενημερώσει τον πρόεδρο το βράδυ της Τετάρτης αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Από το περιβάλλον του Μακρόν διαρρέεται ότι ο πρόεδρος «θα αναλάβει τις ευθύνες του» εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

Ο Λεκορνί υπέβαλε αιφνιδιαστικά την παραίτησή του τη Δευτέρα, λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις για τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης, στην οποία είχε διοριστεί πρωθυπουργός μόλις στις 9 Σεπτεμβρίου. Στη δήλωσή του από το Ματινιόν τόνισε ότι «δεν υπάρχει τρόπος να προχωρήσει μια χώρα στην οποία όλοι δρουν σαν να έχουν απόλυτη πλειοψηφία».

J’ai accepté à la demande du Président de la République de mener d’ultimes discussions avec les forces politiques pour la stabilité du pays.



Je dirai au chef de l’Etat mercredi soir si cela est possible ou non, pour qu’il puisse en tirer toutes les conclusions qui s’imposent. — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 6, 2025

Εξήγησε ότι τρεις λόγοι τον οδήγησαν στην παραίτηση: η άρνηση των πολιτικών δυνάμεων να αναγνωρίσουν τη ρήξη που σηματοδότησε η μη χρήση του άρθρου 49.3 του Συντάγματος, η εμμονή κομμάτων να συμπεριφέρονται σαν να κατέχουν απόλυτη πλειοψηφία και η δυσκολία συγκρότησης κυβέρνησης σε κοινή βάση, που αναζωπύρωσε κομματικές φιλοδοξίες ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Ο ίδιος σημείωσε ότι επιχείρησε να χαράξει πορεία με τους κοινωνικούς εταίρους για ζητήματα που είχαν οδηγήσει σε αδιέξοδα, όπως η ανεργία, η κοινωνική ασφάλιση και οι συνθήκες εργασίας, όμως δεν υπήρχαν πλέον οι προϋποθέσεις. Κάλεσε τους πολιτικούς να επιδείξουν ανιδιοτέλεια και να θέτουν το γενικό συμφέρον πάνω από τα κομματικά τους οφέλη.

