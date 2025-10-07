«Θετικές» ήταν οι έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που άρχισαν χθες Δευτέρα (6/10) στην Αίγυπτο, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ενώ θα συνεχιστούν και σήμερα Τρίτη (7/10). Αυτά, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων πηγές που πρόσκεινται στη διαπραγματευτική ομάδα της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης.

«Οι συνομιλίες ήταν θετικές χθες βράδυ, με μια πρώτη σύνοδο που διήρκεσε τέσσερις ώρες», δήλωσε μία από τις πηγές. «Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις πρόκειται να επαναληφθούν το μεσημέρι», πρόσθεσε.

Η δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε τις δηλώσεις αυτές, τόσο για τη διεξαγωγή της πρώτης συνόδου όσο και για τη σημερινή συνέχεια αυτών των συνομιλιών, οι οποίες διεξάγονται στο Σαρμ ελ-Σέιχ, θέρετρο του Σινά.

Στο μεταξύ, ένας Άραβας διπλωμάτης δήλωσε χθες στην εφημερίδα The Times of Israel ότι θα χρειαστούν αρκετές ημέρες, ίσως και περισσότερο, μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.

protothema.gr