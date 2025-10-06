Σε κομβικό σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας, με τις αντιπροσωπείες του Ισραήλ και της Χαμάς να έχουν μεταβεί στην Αίγυπτο για συνομιλίες στο Σαρμ ελ-Σέιχ. Η ισραηλινή αποστολή έφτασε το μεσημέρι της Δευτέρας, χωρίς τη συμμετοχή του υπουργού Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει σε μεταγενέστερο στάδιο τις τελικές διαπραγματεύσεις.

Η αποστολή περιλαμβάνει εκπροσώπους των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, της Μοσάντ, της Σιν Μπετ, τον εξωτερικό σύμβουλο του πρωθυπουργού Οφίρ Φαλκ και τον συντονιστή για θέματα ομήρων Γκαλ Χιρς. Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, η απουσία Ντέρμερ δείχνει ότι απομένουν να κλείσουν κρίσιμες λεπτομέρειες, όπως η λίστα των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν και οι γραμμές απόσυρσης του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα.

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς, με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ-Χάγια, βρίσκεται επίσης στο Κάιρο από χθες. Οι συνομιλίες ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, παρά το κάλεσμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να «κινηθούν γρήγορα» οι διαδικασίες. Αμερικανικό σχέδιο προβλέπει όχι μόνο κατάπαυση του πυρός, αλλά και μεταβίβαση της διοίκησης της Γάζας από τη Χαμάς σε διεθνή δύναμη για τη σταθεροποίηση της περιοχής.

There have been very positive discussions with Hamas, and Countries from all over the World (Arab, Muslim, and everyone else) this weekend, to release the Hostages, end the War in Gaza but, more importantly, finally have long sought PEACE in the Middle East. These talks have been… — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 5, 2025

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι στόχος είναι μια συνολική, λεπτομερής συμφωνία και όχι μια προσωρινή εκεχειρία, με τα θέματα προς διαπραγμάτευση να αφορούν την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και την επόμενη ημέρα της διοίκησης στη Γάζα.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει στη θέση της υπέρ λύσης δύο κρατών. Η εκπρόσωπος της Κομισιόν Ανίτα Χίπερ τόνισε ότι η ΕΕ έχει ενισχύσει την ανθρωπιστική βοήθεια και διαθέτει 1,6 δισ. ευρώ για την επόμενη τριετία. Παράλληλα, η Εύα Χρντσιρόβα αναφέρθηκε στις επιχειρήσεις ιατρικής εκκένωσης από τη Γάζα προς κράτη μέλη της ΕΕ, σημειώνοντας ότι έχουν μεταφερθεί περισσότεροι από 300 Παλαιστίνιοι ασθενείς με τις οικογένειές τους.

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται σε μια κρίσιμη συγκυρία, με την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα να παραμένει σε οξύ σημείο και τη διεθνή κοινότητα να πιέζει για άμεση συμφωνία που θα ανοίξει τον δρόμο για σταθερότητα.

protothema.gr