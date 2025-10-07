Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε 210 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας και το πρωί της Τρίτης, σε μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις που έχει εξαπολύσει το Κίεβο από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, μεταξύ 07:00 και 08:00 ώρα Κύπρου, αναχαιτίστηκαν 25 drones, εκ των οποίων τα 16 πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, 62 καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια Κουρσκ και 31 στο Μπέλγκοροντ, περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία.

Περισσότερα από 30 drones αναχαιτίστηκαν στην περιφέρεια Νίζνι Νόβγκοροντ, εκατοντάδες χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, με την επίθεση να στοχεύει κυρίως τη βιομηχανική ζώνη του Τζερζίνσκ, όπου λειτουργούν χημικές εγκαταστάσεις. Ο τοπικός κυβερνήτης ανέφερε ότι συντρίμμια έπεσαν σε επιχειρηματικούς χώρους χωρίς να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ή τραυματισμούς.

Χθες, η Μόσχα είχε ανακοινώσει την αναχαίτιση περισσότερων από 250 drones, ενώ ουκρανικό πλήγμα στο Μπέλγκοροντ προκάλεσε τον θάνατο δύο ανθρώπων. Σήμερα, περίπου 1.000 κάτοικοι της ίδιας περιοχής παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω των επιθέσεων των τελευταίων ημερών σε ενεργειακές υποδομές.

Από την εισβολή της Ρωσίας, το Κίεβο πραγματοποιεί επιθέσεις με drones κυρίως σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, αν και συνήθως περιορίζονται σε μερικές δεκάδες μη επανδρωμένα. Η Μόσχα, από την πλευρά της, έχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες τις επιθέσεις κατά του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου, με ανησυχίες ότι μπορεί να ακολουθήσει εκστρατεία παρόμοια με τον χειμώνα του 2024, όταν μεγάλες περιοχές είχαν βυθιστεί στο σκοτάδι.

Σύμφωνα με ανάλυση του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), στα τέλη Σεπτεμβρίου η Ρωσία είχε θέσει υπό πλήρη ή μερικό έλεγχο περίπου το 19% της ουκρανικής επικράτειας, περιλαμβανομένων τμημάτων του Ντονμπάς και της Κριμαίας.

cnn.gr