Μια τρομακτική ανάπτυξη εντόπισαν οι αστρονόμοι. Ο λόγος για τον αποκαλούμενο «αδέσποτο πλανήτη», δηλαδή τον πλανήτη, ο οποίος σε αντίθεση με εκείνους του ηλιακού μας συστήματος, δεν περιφέρεται γύρω από άστρο, αλλά αιωρείται ελεύθερα.

Οι νέες παρατηρήσεις, που έγιναν με το Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο (Very Large Telescope ή VLT) του Ευρωπαϊκού Νότιου Αστεροσκοπείου (ESO), αποκάλυψαν ότι ο πλανήτης αυτός απορροφά αέρια και σκόνη από το περιβάλλον του με ρυθμό έξι δισεκατομμυρίων τόνων το δευτερόλεπτο – τον μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης που έχει ποτέ καταγραφεί σε πλανήτη οποιουδήποτε είδους.

«Ο κόσμος μπορεί να σκέφτεται τους πλανήτες ως ήσυχους και σταθερούς κόσμους, αλλά με αυτή την ανακάλυψη βλέπουμε ότι τα αντικείμενα με μάζα πλανήτη που αιωρούνται ελεύθερα στο διάστημα μπορούν να είναι συναρπαστικά μέρη», σημειώνει ο Víctor Almendros-Abad από το Αστρονομικό Παρατηρητήριο του Παλέρμο, κύριος συγγραφέας της νέας μελέτης, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Astrophysical Journal Letters.

Το ουράνιο σώμα, γνωστό ως Cha 1107-7626, βρίσκεται περίπου 620 έτη φωτός μακριά, στον αστερισμό του Χαμαιλέοντα, και έχει μάζα πέντε έως δέκα φορές μεγαλύτερη από του Δία. Περιβάλλεται από έναν δίσκο αερίων και σκόνης, από τον οποίο αντλεί συνεχώς υλικό, με ρυθμό ο οποίος δεν είναι σταθερός. Μέχρι τον Αύγουστο του 2025, ο πλανήτης απορροφούσε υλικό περίπου οκτώ φορές πιο γρήγορα από ό,τι λίγους μήνες πριν, με ρυθμό έξι δισεκατομμυρίων τόνων ανά δευτερόλεπτο – «ο μεγαλύτερος που έχει καταγραφεί ποτέ για ένα αντικείμενο με μάζα πλανήτη», σύμφωνα με τον Almendros-Abad.

Στα ίχνη αδέσποτων πλανητών

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με το φασματογράφο X-shooter του VLT, που βρίσκεται στην έρημο Ατακάμα της Χιλής, ενώ χρησιμοποιήθηκαν και παρατηρήσεις από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb καθώς και αρχειακά στοιχεία από τον φασματογράφο SINFONI του VLT.

Οι αδέσποτοι πλανήτες είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν, καθώς εκπέμπουν ελάχιστο φως. Ωστόσο, το επερχόμενο Εξαιρετικά Μεγάλο Τηλεσκόπιο (Extremely Large Telescope ή ELT) του ESO υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα. Με τους πανίσχυρους αισθητήρες και τον γιγαντιαίο του καθρέφτη, θα δώσει τη δυνατότητα στους επιστήμονες να ανιχνεύσουν περισσότερους τέτοιους πλανήτες και να κατανοήσουν βαθύτερα τη φύση τους.

CNN