Αντιδράσεις προκάλεσαν δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος μπέρδεψε τον αριθμό των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, μιλώντας ανήμερα της δεύτερης επετείου της επίθεσης της Χαμάς.

Σε συνέντευξή του στον συντηρητικό σχολιαστή Μπεν Σαπίρο, ο Νετανιάχου δήλωσε αρχικά ότι «στη Γάζα κρατούνται 40 όμηροι», για να διορθώσει αμέσως μετά λέγοντας «46», ενώ στην πραγματικότητα οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαιώνουν ότι ο αριθμός είναι 48. Από αυτούς, οι 20 θεωρούνται ζωντανοί, οι σοροί 26 βρίσκονται στη Γάζα, ενώ υπάρχουν ανησυχίες για την κατάσταση δύο ακόμη.

«Αυτό που ξεκίνησε στη Γάζα θα τελειώσει στη Γάζα, με την απελευθέρωση των 40 ομήρων μας — 46, στην πραγματικότητα. Οι 20 είναι ζωντανοί», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας σύγχυση. Δεν είναι η πρώτη φορά που μπερδεύει τα στοιχεία, καθώς τον Αύγουστο είχε μιλήσει για «20 ομήρους» ενώ ο πραγματικός αριθμός ήταν περίπου 50.

Ο Νετανιάχου εξέφρασε την ελπίδα ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί «σύντομα» με τη μεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη στο Κάιρο συνομιλίες Ισραήλ–Χαμάς για την πρόταση που παρουσίασε ο Λευκός Οίκος. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη τερματισμού της κυριαρχίας της Χαμάς, στην προοπτική μιας «διευρυμένης ειρήνης» και στην επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Έντονη αντίδραση από τις οικογένειες των ομήρων

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για ανακριβείς δηλώσεις, ζητώντας εξηγήσεις. «Στη Γάζα υπάρχουν 48 όμηροι — όχι 40 και όχι 46», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι κάθε όμηρος «είναι ένας ολόκληρος κόσμος» και ότι όλοι πρέπει να επιστρέψουν, είτε ζωντανοί είτε για ταφή στη γη τους.

«Έχετε την ευκαιρία να βάλετε τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη», ανέφερε το Φόρουμ απευθυνόμενο στον πρωθυπουργό.

protothema.gr