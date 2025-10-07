Η Χαμάς δήλωσε ότι προσπαθεί να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο Κάιρο, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των Παλαιστινίων στη Γάζα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του κινήματος, Φαούζι Μπαρχούμ.

Ο Μπαρχούμ απαρίθμησε τα βασικά αιτήματα της Χαμάς:

Μόνιμη και ολοκληρωτική κατάπαυση του πυρός

Πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από ολόκληρη τη Γάζα

Απεριόριστη εισροή ανθρωπιστικής βοήθειας και βοήθειας έκτακτης ανάγκης

Επιστροφή των εκτοπισμένων στα σπίτια τους

Άμεση έναρξη πλήρους διαδικασίας ανοικοδόμησης, υπό την επίβλεψη ενός παλαιστινιακού εθνικού οργάνου τεχνοκρατών

Δίκαιη συμφωνία ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων.

Ο Μπαρχούμ κατηγόρησε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι επιδιώκει να «εμποδίσει και να ματαιώσει» τον τρέχοντα γύρο διαπραγματεύσεων, καθώς «εσκεμμένα ματαίωσε όλους τους προηγούμενους γύρους».

«Παρά τη βίαιη στρατιωτική ισχύ, την απεριόριστη υποστήριξη και την πλήρη αμερικανική συνεργασία στον πόλεμο εξόντωσης στη Γάζα, δεν κατάφεραν και δεν θα καταφέρουν να δημιουργήσουν μια ψευδή εικόνα νίκης», δήλωσε ο Μπαρχούμ.

Οι δηλώσεις του εκπροσώπου της Χαμάς:

The group is working to overcome “all obstacles” in ongoing indirect talks with Israel aimed at ending the two-year Gaza war, Hamas official Fawzi Barhoum says.#Hamas #Gaza #Ceasefire pic.twitter.com/znQ4y2ecMJ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 7, 2025

