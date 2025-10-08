Τουλάχιστον τρία σκάφη του “Στόλου για την Ελευθερία της Γάζας” (Gaza Freedom Flotilla) αναχαιτίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης, κατά τη διάρκεια νέας αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον παλαιστινιακό θύλακο, ο οποίος βιώνει τεράστιες καταστροφές στον τρίτο χρόνο του πολέμου.

Η συλλογικότητα ανέφερε, μέσω Instagram, ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν στα πλοία, κάνοντας χρήση ηλεκτρονικού πολέμου για να παρεμποδίσουν τις επικοινωνίες και τη μετάδοση βίντεο, ενώ μέλη του στρατού επιβιβάστηκαν σε τουλάχιστον τρία από τα σκάφη για να τα αναχαιτίσουν.

Από την πλευρά του, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι όλα τα σκάφη και οι επιβαίνοντες είναι ασφαλείς και ότι οδηγούνται σε ισραηλινό λιμάνι, όπου οι επιβάτες θα απελαθούν άμεσα.

Breaking | The Freedom Flotilla Coalition, including Thousand Madleens to Gaza and Conscience, is being intercepted by the Israeli occupation forces in international waters.



Around 8 Israeli naval vessels are surrounding the ships, with occupation forces destroying CCTV cameras… pic.twitter.com/fhF1bjFAPb — Quds News Network (@QudsNen) October 8, 2025

protothema.gr