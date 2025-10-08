Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το μαρτύριο της Ζιζέλ Πελικό ήρθαν στο φως της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια της δίκης, μετά την έφεση που άσκησε ένας από τους βιαστές της, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη Γαλλία και τη διεθνή κοινή γνώμη.

Η νέα δίκη ξεκίνησε χθες, έπειτα από την έφεση του Χουσαμεντίν Ντογκάν, ενός εκ των 51 ανδρών που είχαν καταδικαστεί για τη σεξουαλική κακοποίηση της Πελικό. Ο 44χρονος κατηγορούμενος είναι ο μόνος που προσέφυγε κατά της απόφασης, ισχυριζόμενος ότι πίστευε πως συμμετείχε σε συναινετικό σεξουαλικό παιχνίδι — παρά το γεγονός ότι η Ζιζέλ Πελικό ήταν ναρκωμένη και φανερά σε κατάσταση δυσφορίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Η υπόθεση της Πελικό έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης στη Γαλλία, με δεκάδες κατηγορούμενους να έχουν ήδη καταδικαστεί για τη συμμετοχή τους στο συστηματικό βιασμό και κακοποίησή της.

Tο μαρτύριο της Ζιζέλ Πελικό

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στο δικαστήριο ο ερευνητής Ζερεμί Μποσς-Πλατιέρ, ο Ντογκάν είχε πλήρη επίγνωση της κατάστασης της Πελικό και δεν υπήρξε καμία αμφιβολία για το ότι η γυναίκα ήταν ανίκανη να συναινέσει. Το υλικό που ανακτήθηκε από το σπίτι της Πελικό στο Μαζάν της νότιας Γαλλίας, όπου διαδραματίστηκε το περιστατικό τον Ιούνιο του 2019, δείχνει τον Ντογκάν να διεισδύει στη ναρκωμένη γυναίκα.

Όταν εκείνη κινήθηκε ελαφρώς εμφανώς με δυσφορία, ο 44χρονος σταμάτησε προσωρινά, μόνο για να συνεχίσει μετά από λίγα δευτερόλεπτα, παραβλέποντας τις εμφανείς αντιδράσεις πόνου και ενόχλησής της, ακούστηκε στο δικαστήριο.

Το γεγονός ότι οι δύο άνδρες, ο 44χρονος και ο Ντομινίκ Πελικό, πρώην σύζυγος της Ζιζέλ. ενεργούσαν με ιδιαίτερη προσοχή για να μην κάνουν θόρυβο, υπογραμμίζει τη συνειδητή τους συμμετοχή στο έγκλημα, σύμφωνα με τον ερευνητή.

Let's make Husamettin Dogan famous, shall we? He's dragging the woman he paid her husband to rape back into court where she'll have to go through it all again. Double his sentence. https://t.co/Qv5bFqi1uV — Cheryl (@StoreyLine) October 6, 2025

Πάνω από τρεις ώρες ήταν στο σπίτι της

Οι αρχικοί ισχυρισμοί του Ντογκάν ότι παρέμεινε στο σπίτι μόνο μισή ώρα διαψεύδονται από το υλικό που δείχνει ότι η παραμονή του ξεπέρασε τις τρεις ώρες και 24 λεπτά. Επιπλέον, η αστυνομία βρήκε 107 φωτογραφίες και 14 βίντεο από εκείνη τη νύχτα, τα οποία κατέγραψε σχολαστικά ο Ντομινίκ Πελικό που ήταν και ο εγκέφαλος της συστηματικής κακοποίησης.

Ο καταδικασμένος υποστήριξε πως κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά μόνο όταν άκουσε την Ζιζέλ να ροχαλίζει.

Ο Πελικό καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση για τη συστηματική κακοποίηση της συζύγου του, την οποία νάρκωσε και προσκάλεσε δεκάδες άνδρες να την κακοποιήσουν ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη, καταγράφοντας παράλληλα κάθε φρικιαστική στιγμή. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε μετά τη σύλληψή του το 2020, όταν βρέθηκε να παρενοχλεί άλλες γυναίκες σε δημόσιο χώρο. Σήμερα εκτίει την ποινή του σε απομόνωση και εμφανίζεται ως μάρτυρας στη δίκη του Ντογκάν.

Gisele Pelicot returned to court to face the only man to appeal his sentence of nine years in prison on charges of aggravated rape in a case that prompted soul-searching in France https://t.co/qDAHMZpGBH pic.twitter.com/GbnA2MxeVB — Reuters (@Reuters) October 7, 2025

Ο 44χρονος δηλώνει πώς «παγιδεύτηκε»

Η υπεράσπιση του 44χρονου που άσκησε έφεση επιμένει ότι ο πελάτης της δεν είχε πρόθεση να διαπράξει βιασμό και ότι επηρεάστηκε από την παρουσία του Πελικό, τον οποίο χαρακτηρίζει «κυνικό και χειριστικό». Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι ο Ντογκάν σέβεται βαθιά τη Ζιζέλ Πελικό και ότι η μάχη του δεν στρέφεται απέναντί της, αλλά κατά του πρώην συζύγου της που υποστηρίζει τον παγίδευσε. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο πελάτης του αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και δυσκολία να αντέξει τη στίγμα της κατηγορίας ως βιαστής.

Η ακροαματική διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει έως και τέσσερις ημέρες, με το δικαστήριο να εξετάζει τόσο την ποινική ευθύνη του Ντογκάν όσο και την ποινή που του έχει επιβληθεί. Από τους 51 καταδικασθέντες, αρχικά 17 είχαν δηλώσει ότι θα ασκήσουν έφεση, αλλά μόνο ο 44χρονος τουρκικής καταγωγής επέμεινε στην πρόθεσή του να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

