Η Τουρκία εξετάζει την απόκτηση έως και 24 μαχητικών Eurofighter Typhoon από το Κατάρ, καθώς ο στόλος των αμερικανικών F-16 της τουρκικής πολεμικής Αεροπορίας πλησιάζει στο τέλος του ορίου ζωής του. Σύμφωνα με πληροφορίες του Middle East Eye (7 Οκτωβρίου 2025), ανώτατοι Τούρκοι αξιωματούχοι της άμυνας συναντήθηκαν με τους Καταριανούς ομολόγους τους στην Ντόχα στις αρχές Οκτωβρίου για να συζητήσουν το ενδεχόμενο μεταβίβασης αεροσκαφών που ήδη βρίσκονται σε υπηρεσία στο Κατάρ.

Οι συνομιλίες αφορούν μέχρι 24 μαχητικά Eurofighter Tranche 3A, τα οποία εντάχθηκαν στο Καταριανό οπλοστάσιο το 2017 μέσω συμφωνίας 6,7 δισ. δολαρίων με την BAE Systems. Τα αεροσκάφη αυτά διαθέτουν προηγμένα συστήματα όπως ραντάρ AESA Captor-E. Η πιθανή πώληση ωστόσο θα απαιτήσει την έγκριση των χωρών-μελών του κονσόρτσιουμ Eurofighter (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία).

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει θετική στάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς η Άγκυρα θεωρείται πιθανός μελλοντικός πελάτης για νεότερες εκδόσεις Tranche 4 με το νέο ραντάρ ECRS Mk2.

Την τουρκική αντιπροσωπεία αποτέλεσαν ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, στρατηγός Ζία Τζεμάλ Καντιόγλου, οι οποίοι είχαν συνάντηση με τον Καταριανό αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό Άμυνας, Σαούντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι. Οι διαπραγματεύσεις θεωρούνται προχωρημένες, αλλά απομένουν ζητήματα κόστους, λογιστικής υποστήριξης και συντήρησης.

Η Άγκυρα βλέπει την προμήθεια από το Κατάρ ως «γέφυρα» για να καλυφθεί το επιχειρησιακό κενό μέχρι να τεθεί σε πλήρη παραγωγή το εγχώριο πέμπτης γενιάς μαχητικό Kaan. Το νέο αεροσκάφος πραγματοποίησε την παρθενική του πτήση στις αρχές του 2025, ωστόσο οι περισσότερες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένταξη σε υπηρεσία κοντά στο 2030.

Η Τουρκία έχει ήδη υπογράψει από τον Ιούλιο προκαταρκτικό μνημόνιο συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο για αγορά 40 νέων Eurofighter, αλλά οι διαπραγματεύσεις καθυστερούν λόγω διαφωνιών στο κόστος και τα χρονοδιαγράμματα. Σε κάθε περίπτωση, η παράδοση θα απαιτήσει αρκετά χρόνια, ενώ τα μεταχειρισμένα αεροσκάφη του Κατάρ θα μπορούσαν να φτάσουν γρηγορότερα στην Τουρκία, εφόσον δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις.

Η τουρκική αεροπορία, η οποία αποκλείστηκε από το πρόγραμμα των F-35 λόγω της αγοράς ρωσικών S-400 το 2019, αναζητεί εναλλακτικές για να διατηρήσει την επιχειρησιακή της ισχύ. Στο μεσοδιάστημα, στηρίζεται σε αναβαθμίσεις F-16 και στη σταδιακή ένταξη νέων συστημάτων, με στόχο να αποφύγει κενά άμυνας στη δεκαετία που έρχεται.