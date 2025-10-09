Σοκαριστικές λεπτομέρειες για τη δολοφονία της 32χρονης Ρεμπέκα Κάμπελ, η οποία βρέθηκε μαχαιρωμένη έξω από το σπίτι της κοντά στο Λίβερπουλ, αποκαλύφθηκαν στη δίκη του 34χρονου συντρόφου της, Μάικλ Ορμάντι.

Η νεαρή γυναίκα κατέρρευσε αιμόφυρτη στην είσοδο του σπιτιού της τον περασμένο Απρίλιο, με την τελευταία της φράση προς όσους έσπευσαν να τη βοηθήσουν να είναι «θα πεθάνω;».

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Ορμάντι μαχαίρωσε την Κάμπελ 18 φορές, λίγες ώρες αφού είχε συνευρεθεί ερωτικά με άλλη γυναίκα σε ξενοδοχείο. Η γυναίκα αυτή κατέθεσε ότι ο 34χρονος την είχε προσκαλέσει μετά τη γνωριμία τους σε παμπ, όπου ήπιαν κοκτέιλ και πέρασαν τη νύχτα μαζί. «Μου είπε ότι θα πήγαινε να δει τα παιδιά του στη μητέρα του. Αργότερα έγραψε πως έπρεπε να “τακτοποιήσει κάτι”. Όταν είδα στις ειδήσεις τι είχε συμβεί, αρρώστησα», κατέθεσε η ίδια.

Η νεκροψία έδειξε ότι η 32χρονη δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές, με το μοιραίο πλήγμα να είναι αυτό στο στήθος.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε στο δικαστήριο ότι η Κάμπελ ήταν εκείνη που του επιτέθηκε πρώτη, ισχυριζόμενος πως άρπαξε το μαχαίρι για να αμυνθεί. «Μου φώναξε “έχω μαχαίρι” όταν μπήκα στο σπίτι», είπε, προσθέτοντας ότι την αφοπλίσε και αντέδρασε «σε αυτοάμυνα».

Ο Ορμάντι ανέφερε ακόμη ότι το τραγικό περιστατικό θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν οι αρχές είχαν παρέμβει σε προηγούμενο επεισόδιο μεταξύ τους. Όπως είπε, το ζευγάρι –που διατηρούσε σχέση για περίπου τέσσερις μήνες– είχε έντονο καβγά στις 12 Απριλίου, όταν η Κάμπελ του πέταξε ένα παπούτσι σε παμπ και εκείνος, αργότερα το ίδιο βράδυ, τη χτύπησε στο πρόσωπο.

Η δίκη του 34χρονου συνεχίζεται, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονη αποστροφή στη βρετανική κοινή γνώμη λόγω της βιαιότητας του εγκλήματος και των περιστάσεων που το προηγήθηκαν.

