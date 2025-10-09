Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κοινοποίησε βίντεο στο οποίο συγγενείς ομήρων στη Γάζα τον ευχαριστούν για την απελευθέρωση των αγαπημένων τους προσώπων από την αιχμαλωσία της Χαμάς. Το βίντεο παρουσιάζει τις οικογένειες να εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους προς τον Αμερικανό πρόεδρο για τη διαμεσολάβησή του στην επίτευξη της συμφωνίας που οδήγησε στην απελευθέρωση των ομήρων.

Οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα κάλεσαν τη Δευτέρα τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ να απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ αυτόν τον μήνα για τις προσπάθειές του να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των αγαπημένων τους προσώπων.

Hostage families in Washington upon receiving the news of President Trump’s announcement of an agreement that will bring all the hostages home.



Οικογένειες ομήρων στην Ουάσινγκτον, όταν έμαθαν την ανακοίνωση της συμφωνίας του Τραμπ που θα φέρει όλους τους ομήρους πίσω στην πατρίδα τους.

“Today, we write with hearts full of gratitude and a profound sense of momentous urgency, to urge you to award the Nobel Peace Prize to President Donald J. Trump.”



«Από τη στιγμή της ορκωμοσίας του, [ο Τραμπ] μας έφερε φως στις πιο σκοτεινές μας στιγμές», ανέφερε το Φόρουμ, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τους δεκάδες ζωντανούς και νεκρούς ομήρους που επέστρεψαν μέσω της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου.

«Σας παροτρύνουμε έντονα να απονείμετε στον Πρόεδρο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, επειδή έχει ορκιστεί ότι δεν θα ησυχάσει και δεν θα σταματήσει μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος στην πατρίδα του».

Η επιστολή δεν συνιστά υποψηφιότητα του Τραμπ, καθώς το Φόρουμ δεν έχει τα προσόντα να υποβάλει υποψηφιότητες για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Στους επιλέξιμους υποψηφίους περιλαμβάνονται μέλη εθνικών κυβερνήσεων, καθηγητές πανεπιστημίων και πρώην βραβευμένοι με βραβείο Ειρήνης.

Νωρίτερα, όταν και ο Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών χαιρέτισε την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ με «ενθουσιασμό, ελπίδα και ανησυχία».

«Πρόκειται για σημαντική και ουσιαστική πρόοδο προς την επιστροφή όλων, αλλά ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει και δεν θα τελειώσει μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος», αναφέρει η ομάδα σε ανακοίνωσή της.

«Οι οικογένειες των ομήρων επιθυμούν να εκφράσουν τη βαθιά τους ευγνωμοσύνη στον Πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για την ηγεσία και την αποφασιστικότητα που οδήγησαν σε αυτή την ιστορική πρόοδο. Υπάρχουν 48 όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς. Ηθική και εθνική μας υποχρέωση είναι να τους φέρουμε όλους πίσω στην πατρίδα τους – τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς. Η επιστροφή τους είναι απαραίτητη για την επούλωση και την ανάρρωση της ισραηλινής κοινωνίας στο σύνολό της. Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος πίσω στην πατρίδα του».

The families of the hostages receive news of the agreement's signing to return all 48 hostages with a mix of excitement, anticipation, and concern.



