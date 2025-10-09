Ο Μάρκο Ρούμπιο ήταν εκείνος που ενημέρωσε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στον Λευκό Οίκο, για την πορεία των διαπραγματεύσεων που διεξάγονταν στην Αίγυπτο μεταξύ Ισραήλ, Χαμάς και των μεσολαβητών.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε αρχικά ένα σημείωμα στον Αμερικανό πρόεδρο με το οποίο τον ενημέρωνε πως «είμαστε κοντά σε συμφωνία» και του ζητούσε να εγκρίνει μια σχετική ανάρτηση στο Truth Social, ενώ στη συνέχεια σηκώθηκε και του ψιθύρισε στο αυτί για το κλείσιμο της συμφωνίας.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

This is the moment US Secretary of State Marco Rubio handed a note to President Donald Trump during a meeting at the White House, saying they are very close to a deal in the Middle East. pic.twitter.com/vdb3T5lAAs — Visegrád 24 (@visegrad24) October 9, 2025

