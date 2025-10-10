Στο κέντρο της Σεούλ, στη Νότια Κορέα, έχει εγκατασταθεί εδώ και λίγο καιρό ένα ολόγραμμα αστυνομικού σε φυσικό μέγεθος, με στόχο να αποτραπεί το έγκλημα στην πόλη.

Όπως αναφέρει το BBC, το ολόγραμμα προβάλλεται κάθε δύο λεπτά από τις 19:00 έως τις 22:00 στο πάρκο Jeo-dong, μια περιοχή που είναι πολυσύχναστη τη νύχτα λόγω των κοντινών μπαρ προειδοποιώντας ότι η περιοχή παρακολουθείται από κάμερες ασφαλείας και ότι αληθινοί αστυνομικοί θα καταφθάσουν σύντομα.

🇰🇷👮South Korea Projects Crime Cuts via Hologram Police



Seoul is lighting up the night – literally – with lifesize hologram police officers to keep troublemakers at bay, with no coffee break in sight.



“In case of an emergency, the police will be dispatched in real time. CCTV… pic.twitter.com/funNyU3alJ October 5, 2025

«Αν και μετά από πιο προσεκτική εξέταση ήταν σαφές ότι δεν πρόκειται για πραγματικό άτομο, η απλή αντίληψη της παρουσίας της αστυνομίας είχε σημαντικό αποτρεπτικό αποτέλεσμα», ανέφερε η αστυνομία σε δήλωσή της.

Το ολόγραμμα έχει ύψος περίπου 1,70 μέτρα και έχει σχεδιαστεί με βάση έναν πραγματικό άνθρωπο. Φαίνεται κάπως παράξενο, ειδικά όταν φωτίζεται στο σκοτάδι και προειδοποιεί ότι η περιοχή βρίσκεται υπό παρακολούθηση.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία εξελιγμένης τεχνολογίας και η παρουσία του έχει χαρακτηριστεί χρήσιμη, ενώ πολλοί τον παρομοιάζουν με φωτεινό σκιάχτρο.

Σύμφωνα με την αστυνομία τα ποσοστά εγκληματικότητας στην περιοχή έχουν μειωθεί κατά περίπου 22% από την εγκατάσταση του ολογράμματος, γεγονός που την ώθησε να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας και σε άλλες περιοχές.

protothema.gr