Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσε στη Γαλλία η απόφαση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να επαναδιορίσει τον Σεμπαστιάν Λεκορνί στη θέση του πρωθυπουργού, λιγότερο από έναν μήνα μετά τον πρώτο διορισμό του και μόλις λίγες ημέρες από την παραίτησή του τη Δευτέρα.

Η αντιπολίτευση καταδικάζει σφοδρά την απόφαση του προέδρου, με την ακροδεξιά «Εθνική Συσπείρωση» της Μαρίν Λεπέν και την «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν-Λυκ Μελανσόν να ανακοινώνουν πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης Λεκορνί, την οποία χαρακτηρίζουν «πολιτικά αδιέξοδη» και «δημοκρατικά ταπεινωτική».

Ο επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, δήλωσε ότι το κόμμα του θα υποβάλει άμεσα πρόταση μομφής, κατηγορώντας τον Μακρόν ότι ενεργεί «απομονωμένος και αποκομμένος από την πραγματικότητα». Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του στο X, «η δεύτερη κυβέρνηση Λεκορνί είναι ένα κακόγουστο αστείο, μια δημοκρατική ντροπή και μια ταπείνωση για τον γαλλικό λαό».

Αντίστοιχα, η Ματίλντ Πανό, από την Ανυπότακτη Γαλλία, υποστήριξε ότι ο πρόεδρος «αναβάλλει απλώς το αναπόφευκτο: την αποχώρησή του». Ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν, ηγέτης της αριστερής συμμαχίας, έκανε λόγο για «μια νέα προσβολή προς τους Γάλλους από έναν ανεύθυνο, μεθυσμένο από την εξουσία του», τονίζοντας ότι «η Γαλλία και ο λαός της ταπεινώθηκαν».

Οι Σοσιαλιστές διέψευσαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε συνεννόηση με τον Λεκορνί, επισημαίνοντας ότι θα περιμένουν να δουν τις πρώτες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, ενώ οι Οικολόγοι χαρακτήρισαν την απόφαση του Μακρόν «απίστευτη».

Ο πρώην πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων, Ερίκ Σιοτί, κάλεσε όλα τα κόμματα να καταψηφίσουν την κυβέρνηση, προειδοποιώντας ότι ο επαναδιορισμός του Λεκορνί θα βαθύνει την πολιτική κρίση στη χώρα.

