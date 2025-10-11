Ισχυρότατη έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών έχει προκαλέσει δεκάδες θύματα και αγνοούμενους, ενώ οι αρχές δεν έχουν ακόμη διασαφηνίσει τον ακριβή αριθμό των νεκρών.

Σύμφωνα με το Associated Press, 19 εργαζόμενοι που είχαν αρχικά δηλωθεί ως αγνοούμενοι θεωρούνται πιθανότατα νεκροί, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις τη στιγμή της έκρηξης.

🇺🇸 | URGENTE: Explosión en una planta de explosivos en el estado estadounidense de Tennessee deja varias personas muertas y desaparecidas, según el sheriff. pic.twitter.com/Ihs0jeNUzB October 10, 2025

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 07:45 το πρωί της Παρασκευής (τοπική ώρα) στο εργοστάσιο της εταιρείας Accurate Energetic Systems, η οποία κατασκευάζει εκρηκτικά για στρατιωτική και πολιτική χρήση. Η δόνηση έγινε αισθητή σε απόσταση έως και 15 μιλίων, ενώ συντρίμμια και φλεγόμενα μεταλλικά κομμάτια εκτοξεύτηκαν σε έκταση μισού τετραγωνικού μιλίου.

Σύμφωνα με τις αρχές της κομητείας Χίκμαν, οι αλλεπάλληλες εκρήξεις που ακολούθησαν εμπόδισαν τα σωστικά συνεργεία να προσεγγίσουν την περιοχή, καθώς υπήρχε κίνδυνος νέων δευτερογενών εκρήξεων. Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί το μέγεθος των ζημιών ή των τραυματισμών.

Πλάνα από το σημείο, που δημοσίευσε το τοπικό δίκτυο NewsChannel 5, δείχνουν καμένα αυτοκίνητα και συντρίμμια κτιρίων σκορπισμένα στο έδαφος. Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν ότι ένιωσαν την έκρηξη και ότι «τα σπίτια τους σείστηκαν σαν από σεισμό».

Η εταιρεία Accurate Energetic Systems, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, παράγει εκρηκτικά για τις βιομηχανίες άμυνας, αεροδιαστημικής, κατεδαφίσεων και ενέργειας, σε εγκατάσταση οκτώ κτιρίων που εκτείνεται σε δασώδη περιοχή κοντά στο Bucksnort, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Νάσβιλ.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια για τον εντοπισμό αγνοουμένων, ενώ δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί τα αίτια της έκρηξης.

