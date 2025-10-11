Τα αντίμετρα της Κίνας απέναντι στα επιπρόσθετα τέλη ελλιμενισμού που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε κινεζικά πλοία αποτελούν ενέργεια «νόμιμης άμυνας» με στόχο τη διατήρηση δίκαιου ανταγωνισμού στη διεθνή ναυτιλία και στις ναυπηγοεπισκευαστικές αγορές, ανακοίνωσε το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, το Πεκίνο υπογράμμισε ότι η αμερικανική απόφαση συνιστά «τυπική μονομερή ενέργεια, προφανούς προκατάληψης στη φύση της», η οποία βλάπτει σοβαρά τα συμφέροντα των κινεζικών εταιρειών.

Για τη διασφάλιση των εγχώριων βιομηχανιών, η Κίνα θα επιβάλει ειδικά τέλη ελλιμενισμού σε πλοία αμερικανικών συμφερόντων —περιλαμβανομένων όσων φέρουν την αμερικανική σημαία, έχουν ναυπηγηθεί στις ΗΠΑ ή ανήκουν σε εταιρείες αμερικανικής ιδιοκτησίας ή ελέγχου.

Τα νέα τέλη, σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου, θα εφαρμοστούν βάσει των διεθνών ναυτιλιακών κανονισμών της Κίνας, με στόχο την «προστασία της νομιμότητας και της ισορροπίας στην παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά».

ΑΠΕ ΜΠΕ