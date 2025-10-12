Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι κλιμακώνει τις στρατιωτικές της επιθέσεις, εκμεταλλευόμενη τη μετατόπιση του διεθνούς ενδιαφέροντος προς τη Μέση Ανατολή, και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να διατηρήσει την πίεση προς τη Μόσχα.

«Η Μόσχα επιτρέπει στον εαυτό της να εντείνει τα πλήγματά της, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι ο κόσμος επικεντρώνεται στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (Twitter).

Throughout this week, many regions of Ukraine have been under fire, and in many regions air raid sirens are now sounding again because of the threat of attack drones. Russia continues its aerial terror against our cities and communities, intensifying strikes on our energy… pic.twitter.com/OP5yhENGcS October 12, 2025

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να υπάρξει χαλάρωση της διεθνούς πίεσης, ζητώντας διατήρηση των κυρώσεων, των δασμών και των κοινών ενεργειών εναντίον όσων αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο. «Αυτή η στάση μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια διαρκή ειρήνη στην Ευρώπη», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «ο κόσμος μπορεί να εγγυηθεί αυτή την ειρήνη παράλληλα με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή».

Η Ουκρανία ζητά εδώ και καιρό κυρώσεις σε βάρος χωρών όπως η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες παραμένουν από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, ενισχύοντας – σύμφωνα με το Κίεβο – τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Ρωσία έχει εντείνει την «εναέρια τρομοκρατία» της, πλήττοντας πόλεις και ενεργειακές υποδομές. Μόνο την τελευταία εβδομάδα, είπε, η Μόσχα χρησιμοποίησε πάνω από 3.100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), 92 πυραύλους και περίπου 1.360 βόμβες ολίσθησης εναντίον της Ουκρανίας.

«Χθες, στην Κοστιαντινίβκα, ένα παιδί σκοτώθηκε μέσα σε εκκλησία από βόμβα ολίσθησης», έγραψε ο Ουκρανός ηγέτης. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην περιφέρεια Ντονέτσκ – δύο στην Κοστιαντινίβκα και δύο στη Χερσώνα.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι μόνο σήμερα σημειώθηκαν περισσότερες από 100 ρωσικές επιθέσεις με drones, εκ των οποίων οι περισσότερες αναχαιτίστηκαν επιτυχώς.