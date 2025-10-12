Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε το βράδυ της Κυριακής τη δέσμευσή του να επαναπατρίσει «όλους τους ομήρους που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα», δηλώνοντας ότι δεν θα σταματήσει μέχρι να το πετύχει.

Σε σύντομο διάγγελμα ο κ. Νετανιάχου τόνισε: «Ο κόσμος δεν πίστευε ότι θα συμβεί» και πρόσθεσε: «Δεν θα μείνω σιωπηλός μέχρι να τους φέρω πίσω».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επισήμανε ότι, παρά τις επιτυχίες, «η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει», προειδοποιώντας για συνεχιζόμενες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας. «Μερικοί από τους εχθρούς μας προσπαθούν να ανασυγκροτηθούν για να μας επιτεθούν ξανά, αλλά είμαστε σε ετοιμότητα», ανέφερε.

Παράλληλα, ο κ. Νετανιάχου μίλησε για την ανάγκη επούλωσης και ανοικοδόμησης, λέγοντας ότι «μπροστά μας υπάρχει ένας νέος δρόμος — ένας δρόμος θεραπείας».

Δεν περιλαμβάνονται στο διάγγελμα λεπτομέρειες για χρονοδιάγραμμα ή συγκεκριμένες επιχειρησιακές κινήσεις για την απελευθέρωση των ομήρων, ούτε αναφέρθηκαν νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες.

