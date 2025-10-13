Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ γνωρίζουν πως η Χαμάς «επανεξοπλίζεται» στη Γάζα και ισχυρίστηκε ότι η οργάνωση είχε λάβει έγκριση από την Ουάσινγκτον «για ένα χρονικό διάστημα», σύμφωνα με το Al Jazeera.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One, πριν από την άφιξή του στο Ισραήλ, και ερωτηθείς για τις αναφορές περί επανεξοπλισμού της Χαμάς και συγκρότησής της ως παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης, ο Τραμπ είπε πως η ομάδα επιχειρεί να αποκαταστήσει την τάξη μετά από μήνες πολέμου.

«Το έχουν δηλώσει ανοιχτά και τους δώσαμε έγκριση για ένα χρονικό διάστημα» είπε. «Πρέπει να καταλάβετε – έχουν χάσει πιθανώς 60.000 ανθρώπους. Αυτή είναι μεγάλη τιμωρία» υποστήριξε.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν σκοτώσει πάνω από 67.000 ανθρώπους, εκ των οποίων περισσότεροι από 20.000 παιδιά.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να διασφαλίσουν πως οι κάτοικοι που επιστρέφουν θα μπορέσουν να ανοικοδομήσουν με ασφάλεια, περιγράφοντας τη Γάζα ως «κυριολεκτικά κατεδαφισμένη» και προειδοποιώντας ότι «πολλά άσχημα πράγματα μπορούν να συμβούν» κατά την επιστροφή των αμάχων.

Το χρονοδιάγραμμα αφοπλισμού της Χαμάς αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία διαφωνίας στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός, με τις πλευρές να διαφωνούν για το πώς και πότε θα πραγματοποιηθεί.

skai.gr