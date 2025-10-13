Στον αέρα βρισκόταν το προεδρικό αεροσκάφος που μετέφερε τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογά, καθώς στον αέρα βρέθηκε και η συμμετοχή του στη σύνοδο για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ. Αυτό διότι, ο Τούρκος πρόεδρος δεν προσγειωνόταν εάν δεν είχε την οριστική διαβεβαίωση ότι θα απουσίαζε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου από τις εργασίες.

Εξάλλου, η συμμετοχή του πρωθυπουργού του Ισραήλ, στη διεθνή σύνοδο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την Τουρκία και το Ιράκ, με τις δύο χώρες να απειλούν ότι δεν θα παρευρεθούν στις εργασίες της διάσκεψης σε περίπτωση παρουσίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν τη Δευτέρα (13/10) διεθνή ΜΜΕ, ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι ενημέρωσε τόσο την Αίγυπτο, όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Βαγδάτη δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο εάν παραστεί ο Νετανιάχου.

Όπως ανέφερε ανώτερη κυβερνητική πηγή στο ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων, «δεν υπήρξε επίσημη πρόσκληση από την αιγυπτιακή πλευρά προς τον Νετανιάχου», επισημαίνοντας ωστόσο ότι «ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να μεσολαβήσει και πραγματοποίησε διπλωματικές επαφές για να διασφαλίσει τη συμμετοχή του Ισραηλινού πρωθυπουργού».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι ο αλ-Σουντάνι ήταν κατηγορηματικός, ενημερώνοντας τόσο το Κάιρο όσο και την Ουάσινγκτον πως «το Ιράκ θα αποσυρθεί από τη σύνοδο εάν συμμετάσχει ο Νετανιάχου», χαρακτηρίζοντας τη στάση αυτή «αμετακίνητη και αποφασιστική».

Από την πλευρά της, η τουρκική προεδρία, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ενημέρωσε πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποφάσισε να ακυρώσει εν πτήσει τη συμμετοχή του στη σύνοδο μόλις έλαβε επιβεβαίωση ότι ο Νετανιάχου θα παρευρισκόταν. «Το αεροσκάφος του προέδρου Ερντογάν άλλαξε πορεία λίγο πριν προσγειωθεί στην Αίγυπτο», ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι «μετά την απόσυρση του Νετανιάχου, το αεροσκάφος επέστρεψε στην κανονική του πορεία προς το Σαρμ ελ Σέιχ».

Τελικώς, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας ότι ο Νετανιάχου δεν θα παραστεί στη σύνοδο για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ, απόφαση που φαίνεται να εκτόνωσε την ένταση στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.

