Το μαρτύριο για δεκάδες οικογένειες στο Ισραήλ που περίμεναν να επανενωθούν με τους δικούς τους ανθρώπους που κρατούσε ομήρους η Χαμάς, έφτασε στο τέλος του.
Μετά από δύο χρόνια, είτε είχαν τη χαρά να τους σφίξουν ξανά στην αγκαλιά τους, είτε τη δυνατότητα να πουν το τελευταίο αντίο στη σορό του αγαπημένου τους προσώπου, για τους Ισραηλινούς ήταν μία ημέρα πολύ έντονα φορτισμένη.
Από νωρίς το πρωί, με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού και για ευνόητους λόγους μακριά από κάμερες, άρχισε η παράδοση των 20 ομήρων από τη Χαμάς στους Ισραηλινούς.
Μετά τη μεταφορά τους σε στρατιωτική βάση για τις πρώτες ιατρικές εξετάσεις, είχαν την ευκαιρία να τους δουν οι οικογένειές τους.
Οι 20 όμηροι που αφέθηκαν ελεύθεροι είναι οι ακόλουθοι:
Ματάν Ανγκρέστ, 22 ετών, στρατιώτης
Εδώ μιλά με τη μητέρα του:
Οι γονείς του παρακολουθούν την επιστροφή του παιδιού τους:
Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ, 24, απήχθη από το φεστιβάλ Nova
Ματάν Ζανγκάουκερ, 25, απήχθη από το κιμπούτς Νιρ Οζ
Σεγκέβ Κάλφον, 27, απήχθη προσπαθώντας να διαφύγει από το Nova
Νιμρόντ Κοέν, 20, δεκανέας των IDF σε υπηρεσία κοντά στο κιμπούτς Νιρίμ
Οι πρώτες φωτογραφίες του Κοέν:
Μπαρ Κούπερσταϊν, 23, φρουρός ασφαλείας στο Nova
Όμρι Μιράν, 48, απήχθη από το σπίτι του στο κιμπούτς Νάχαλ Οζ
Αγκαλιά με τη σύζυγό του Λισέι απαθανατίστηκε ο Μιράν λίγα λεπτά μετά την απελευθέρωσή του από τη Χαμάς.
Λίγες ώρες αργότερα, είχε την ευκαιρία να παίξει ξανά με τα παιδιά του.
Εϊτάν Μορ, 25. φρουρός ασφαλείας στο Nova
Η μητέρα του είπε ότι φαινόταν «λεπτός και χλωμός, αλλά χαμογελούσε» και πρόσθεσε «είναι μια μοναδική στιγμή, σαν δεύτερη γέννηση».
Εδώ με τους γονείς του:
Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, 28, δίδυμα αδέλφια που απήχθησαν από κιμπούτς
Ελκάνα Μποχμπότ, 36, απήχθη στο φεστιβάλ μουσικής Nova
Ρομ Μπρασλάβσκι, 21, φρουρός ασφαλείας στο Nova
Εβιάταρ Νταβίντ, 24, απήχθη στο φεστιβάλ Nova
Αβινατάν Ορ, 32, απήχθη στο φεστιβάλ Nova
Φαίνεται αισθητά αδυνατισμένος και φοράει παραστρατιωτική στολή που η Χαμάς ανάγκασε και άλλους απελευθερωμένους ομήρους να φορούν κατά την απελευθέρωσή τους.
Εδώ με τη σύντροφό του Νόα Αργκαμάνι η οποία είχε απαχθεί και απελευθερώθηκε έπειτα από εννέα μήνες ομηρίας
Αλόν Όχελ, 24, απήχθη στο φεστιβάλ Nova
Γιοσέφ-Χαΐμ Οχάνα, 25, είχε απαχθεί στο φεστιβάλ Nova
Μαξίμ Χέρκιν, 37, είχε πάει στο φεστιβάλ Nova τυχαία
Εϊτάν Χορν, 38, απήχθη από το σπίτι του αδελφού του στο κιμπούτς Νιρ Οζ