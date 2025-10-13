Το μαρτύριο για δεκάδες οικογένειες στο Ισραήλ που περίμεναν να επανενωθούν με τους δικούς τους ανθρώπους που κρατούσε ομήρους η Χαμάς, έφτασε στο τέλος του.

Μετά από δύο χρόνια, είτε είχαν τη χαρά να τους σφίξουν ξανά στην αγκαλιά τους, είτε τη δυνατότητα να πουν το τελευταίο αντίο στη σορό του αγαπημένου τους προσώπου, για τους Ισραηλινούς ήταν μία ημέρα πολύ έντονα φορτισμένη.

Από νωρίς το πρωί, με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού και για ευνόητους λόγους μακριά από κάμερες, άρχισε η παράδοση των 20 ομήρων από τη Χαμάς στους Ισραηλινούς.

Μετά τη μεταφορά τους σε στρατιωτική βάση για τις πρώτες ιατρικές εξετάσεις, είχαν την ευκαιρία να τους δουν οι οικογένειές τους.

Οι 20 όμηροι που αφέθηκαν ελεύθεροι είναι οι ακόλουθοι:

Ματάν Ανγκρέστ, 22 ετών, στρατιώτης

Εδώ μιλά με τη μητέρα του:

Einav Tsangauker talks with her son, Matan, for the first time in 738 days, as he is brought back from the Gaza Strip, where he was held hostage by Hamas. pic.twitter.com/2jkMuHRl9J — Netanel Worthy – נתנאל וורתי (@NetanelWorthy) October 13, 2025

Οι γονείς του παρακολουθούν την επιστροφή του παιδιού τους:

The family of Matan Angrest watch their son returned to Israel after two years in Hamas captivity. ❤️ pic.twitter.com/28nRSCJgrE — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) October 13, 2025

Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ, 24, απήχθη από το φεστιβάλ Nova

Ματάν Ζανγκάουκερ, 25, απήχθη από το κιμπούτς Νιρ Οζ

The mother of Israeli hostage Matan Zangauker held a video chat with her son for the first time in over two years as he was about to be released from Hamas captivity in Gaza telling him, the 'war is over' and he is coming home https://t.co/0OWiwtiXHn pic.twitter.com/isL2e4wND3 — Reuters (@Reuters) October 13, 2025

Released Israeli hostage Matan Zangauker was reunited with his mother Einav Zangauker after 738 days in captivity after Hamas freed the last 20 surviving Israeli hostages under a US-brokered Gaza ceasefire deal https://t.co/AvJ9bBbtRb pic.twitter.com/UIA3zpFS6R — Reuters (@Reuters) October 13, 2025

Σεγκέβ Κάλφον, 27, απήχθη προσπαθώντας να διαφύγει από το Nova

Νιμρόντ Κοέν, 20, δεκανέας των IDF σε υπηρεσία κοντά στο κιμπούτς Νιρίμ

Οι πρώτες φωτογραφίες του Κοέν:

First photos of returnees Ariel and David Cunio and Nimrod Cohen as they make their way to Israel. pic.twitter.com/7LbNQHJyF6 — Israel National News – Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) October 13, 2025

Μπαρ Κούπερσταϊν, 23, φρουρός ασφαλείας στο Nova

בר קופרשטיין רואה לראשונה את אביו טל נעמד על הרגליים לאחר שלקה בשיתוק מוחין בעקבות תאונה@ofekneuberger pic.twitter.com/nArNS4MOgb — גלצ (@GLZRadio) October 13, 2025

Όμρι Μιράν, 48, απήχθη από το σπίτι του στο κιμπούτς Νάχαλ Οζ

Αγκαλιά με τη σύζυγό του Λισέι απαθανατίστηκε ο Μιράν λίγα λεπτά μετά την απελευθέρωσή του από τη Χαμάς.

Λίγες ώρες αργότερα, είχε την ευκαιρία να παίξει ξανά με τα παιδιά του.

Εϊτάν Μορ, 25. φρουρός ασφαλείας στο Nova

Η μητέρα του είπε ότι φαινόταν «λεπτός και χλωμός, αλλά χαμογελούσε» και πρόσθεσε «είναι μια μοναδική στιγμή, σαν δεύτερη γέννηση».

Εδώ με τους γονείς του:

*הודעה ממשפחתו של איתן מור ששוחרר כעת אחרי שנתיים במרתפי החמאס:*



"זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו" (תהלים קיח, כד).



בשבח והודיה להקב"ה אנו שמחים להודיע שאיתן שלנו בבית!



איתן אהוב שלנו כמה חיכינו לך, כמה חיכינו לראות אותך סוף סוף אחרי שנתיים.

ראינו אותך בפעם האחרונה היום,… pic.twitter.com/IgS5Spmgjv — פורום תקווה (@forum_tikva) October 13, 2025

Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, 28, δίδυμα αδέλφια που απήχθησαν από κιμπούτς

Gali and Ziv Berman, free and back home🎗️ 🇮🇱

📸IDF Spokeperson Unit pic.twitter.com/Mlfrz7mpkN — Government Press Office 🇮🇱 (@GPOIsrael) October 13, 2025

Gali and Ziv Berman wearing Maccabi Tel Aviv jerseys. pic.twitter.com/tFfPWYoA4B — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 13, 2025

Ελκάνα Μποχμπότ, 36, απήχθη στο φεστιβάλ μουσικής Nova

ראמי אבא ואמא בדרך!!!! pic.twitter.com/odqOj13a6k — Elkana Bohbot is Home (@bringelkanahome) October 13, 2025

Ρομ Μπρασλάβσκι, 21, φρουρός ασφαλείας στο Nova

Rom Braslavski’s mother celebrates as she’s able to speak with her son for the first time in 2 years pic.twitter.com/gdQT1J4FqX — Visegrád 24 (@visegrad24) October 13, 2025

Rom Braslavski has returned. Such an emotional moment after seeing the pain he endured in captivity. pic.twitter.com/AX4dGI3Xga — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 13, 2025

Εβιάταρ Νταβίντ, 24, απήχθη στο φεστιβάλ Nova

Αβινατάν Ορ, 32, απήχθη στο φεστιβάλ Nova

First look at Avinatan Or in Israeli territory.



📸 IDF pic.twitter.com/1LFpSZOgjD — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 13, 2025

Φαίνεται αισθητά αδυνατισμένος και φοράει παραστρατιωτική στολή που η Χαμάς ανάγκασε και άλλους απελευθερωμένους ομήρους να φορούν κατά την απελευθέρωσή τους.

Εδώ με τη σύντροφό του Νόα Αργκαμάνι η οποία είχε απαχθεί και απελευθερώθηκε έπειτα από εννέα μήνες ομηρίας

Αλόν Όχελ, 24, απήχθη στο φεστιβάλ Nova

Alon Ohel with the IDF



Photo credit: IDF pic.twitter.com/H2COZZHc52 — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 13, 2025

Γιοσέφ-Χαΐμ Οχάνα, 25, είχε απαχθεί στο φεστιβάλ Nova

🇮🇱 Released hostage Yosef Haim Ohana reunites with his father, who breaks down in tears of joy. pic.twitter.com/29jITf6zDc — Visegrád 24 (@visegrad24) October 13, 2025

Truly special my moments today 💙



Yosef-Haim Ohana with his family: pic.twitter.com/fdtQg3bfZt — Israel in the UK 🇮🇱🤝🇬🇧 (@IsraelinUK) October 13, 2025

Μαξίμ Χέρκιν, 37, είχε πάει στο φεστιβάλ Nova τυχαία

First image of Maxim Herkinl, finally free and with the IDF after two years in Hamas captivity in Gaza. Maxim, we have been waiting for you.

Credit: IDF pic.twitter.com/1xXjB71Hy9 — StandWithUs (@StandWithUs) October 13, 2025

Maxim Herkin reunited with his mother after two long years ❤️



He’s frail and pale, just skin and bones, but it’s finally over. He’s safe now, and he will be okay. pic.twitter.com/mwoNWotZm6 — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 13, 2025

Εϊτάν Χορν, 38, απήχθη από το σπίτι του αδελφού του στο κιμπούτς Νιρ Οζ

Eitan Horn, a survivor of more than two years in Hamas captivity in Gaza, aboard an IDF helicopter on his way to a hospital in Israel to begin his recovery, undergo further assessment, and reunite with more loved ones.



He writes on the whiteboard:

“Until the last hostage!”… pic.twitter.com/a7iP5xif9k — StandWithUs (@StandWithUs) October 13, 2025

Eitan Horn is reunited with his brothers 💛 pic.twitter.com/yw6IGDp7FP — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 13, 2025

