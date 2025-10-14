Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν πλημμύρισαν και κατέρρευσαν στοές χρυσωρυχείου στον δήμο Ελ Καγιάο, στη νότια Βενεζουέλα, εξαιτίας σφοδρών βροχοπτώσεων, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας της χώρας τη Δευτέρα.

Venezuela mine collapse kills 14 after torrential rains

Ομάδες διάσωσης του εθνικού συστήματος αντιμετώπισης κινδύνων επιχειρούν στην περιοχή, ενώ έχουν εντοπιστεί πτώματα σε τρεις στοές.

#Sucesos | 🥺🖤 Este lunes #13Oct se reportó un lamentable suceso que consternó a las familias del estado Bolívar, 14 mineros fallecieron tras el colapso de una mina en el sector Cuatro Esquinas de Caratal del municipio El Callao.



📹: RRSS pic.twitter.com/6LiOJKrejq — Notitarde (@webnotitarde) October 13, 2025

«Η πρώτη φάση του έργου είναι να αντληθεί το νερό από όλες τις στοές για να μειωθεί ο αριθμός των θυμάτων και στη συνέχεια να γίνει εκτίμηση για τις σωστικές προσπάθειες», ανέφεραν αξιωματούχοι μέσω κοινωνικών δικτύων.

Tragedia minera en el Callao por fuertes lluvias inundando la Mina Cuatro Esquina. Dejó 12 fallecidos atrapados en los túneles. Autoridades ya están trabando en recuperación de los cuerpos. Se inició achiques. La minería es un trabajo de alto riesgo en Venezuela.

