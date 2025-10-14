Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν πλημμύρισαν και κατέρρευσαν στοές χρυσωρυχείου στον δήμο Ελ Καγιάο, στη νότια Βενεζουέλα, εξαιτίας σφοδρών βροχοπτώσεων, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας της χώρας τη Δευτέρα.
Ομάδες διάσωσης του εθνικού συστήματος αντιμετώπισης κινδύνων επιχειρούν στην περιοχή, ενώ έχουν εντοπιστεί πτώματα σε τρεις στοές.
«Η πρώτη φάση του έργου είναι να αντληθεί το νερό από όλες τις στοές για να μειωθεί ο αριθμός των θυμάτων και στη συνέχεια να γίνει εκτίμηση για τις σωστικές προσπάθειες», ανέφεραν αξιωματούχοι μέσω κοινωνικών δικτύων.