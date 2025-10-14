Ο Ισραηλινός όμηρος Evyatar David, που έγινε γνωστός συγκλονίζοντας τον κόσμο τον περασμένο Αύγουστο, καθώς εμφανίστηκε αποστεωμένος σε βίντεο να σκάβει τον ίδιο του τον τάφο μέσα σε τούνελ της Χαμάς, βρίσκεται ανάμεσα στους 20 ομήρους που απελευθερώθηκαν χθες και επέστρεψαν στο Ισραήλ.

Οι εικόνες από εκείνο το βίντεο είχαν συγκλονίσει τον κόσμο: ο 24χρονος David, εξαντλημένος και αποστεωμένος, σύμβολο της βαρβαρότητας της αιχμαλωσίας, προσπαθούσε να επιβιώσει κάτω από απάνθρωπες συνθήκες.

How psychopathic is Hamas?



It forced starving hostage Evyatar David to DIG HIS OWN GRAVE for the cameras. pic.twitter.com/iMa404St4s August 2, 2025

«Δεν έχω φάει εδώ και μέρες», έλεγε ο ίδιος, δείχνοντας μια κονσέρβα που πρέπει να την είχε καταναλώσει σε δύο ημέρες. Το βίντεο, που είχε διάρκεια σχεδόν πέντε λεπτά και δόθηκε στη δημοσιότητα με τη συναίνεση της οικογένειάς του, προκάλεσε παγκόσμιο αποτροπιασμό.

Χθες, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, ο Evyatar David απελευθερώθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε αμέσως στο Ισραήλ, όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και συναντήθηκε με την οικογένειά του, η οποία είχε δώσει έναν μακρύ αγώνα για την επιστροφή του.

Evyatar David was video recorded in a Hamas terror tunnel a few weeks ago, as he was forced dig his own grave.



The world was shocked by how badly starved he had been.



Today, he returned home to Israel pic.twitter.com/Q4dodTlu4y October 13, 2025

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η στιγμή που συνάντησε ακόμη έναν όμηρο, τον Guy Gilboa-Dalal.

REUNITED: Former hostages Evyatar David and Guy Gilboa-Dalal reunite after being freed from Hamas captivity. pic.twitter.com/38ixE6EoR4 — Fox News (@FoxNews) October 13, 2025

