Ο Ισραηλινός όμηρος Evyatar David, που έγινε γνωστός συγκλονίζοντας τον κόσμο τον περασμένο Αύγουστο, καθώς εμφανίστηκε αποστεωμένος σε βίντεο να σκάβει τον ίδιο του τον τάφο μέσα σε τούνελ της Χαμάς, βρίσκεται ανάμεσα στους 20 ομήρους που απελευθερώθηκαν χθες και επέστρεψαν στο Ισραήλ.
Οι εικόνες από εκείνο το βίντεο είχαν συγκλονίσει τον κόσμο: ο 24χρονος David, εξαντλημένος και αποστεωμένος, σύμβολο της βαρβαρότητας της αιχμαλωσίας, προσπαθούσε να επιβιώσει κάτω από απάνθρωπες συνθήκες.
«Δεν έχω φάει εδώ και μέρες», έλεγε ο ίδιος, δείχνοντας μια κονσέρβα που πρέπει να την είχε καταναλώσει σε δύο ημέρες. Το βίντεο, που είχε διάρκεια σχεδόν πέντε λεπτά και δόθηκε στη δημοσιότητα με τη συναίνεση της οικογένειάς του, προκάλεσε παγκόσμιο αποτροπιασμό.
Χθες, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, ο Evyatar David απελευθερώθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε αμέσως στο Ισραήλ, όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και συναντήθηκε με την οικογένειά του, η οποία είχε δώσει έναν μακρύ αγώνα για την επιστροφή του.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η στιγμή που συνάντησε ακόμη έναν όμηρο, τον Guy Gilboa-Dalal.