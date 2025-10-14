Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν το απόγευμα σε πυρκαγιά που κατέστρεψε ένα ιδιωτικό λεωφορείο στο κρατίδιο Ρατζαστάν της δυτικής Ινδίας, ενώ δεκάδες ακόμη τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, μετέδωσαν οι τοπικές αρχές.

Το λεωφορείο, που είχε ξεκινήσει από το Τζαϊσάλμερ με προορισμό το Τζοντπούρ, μετέφερε 57 επιβάτες όταν άρχισε να βγαίνει καπνός από το πίσω τμήμα του. Ο οδηγός ακινητοποίησε το όχημα στην άκρη του δρόμου, αλλά οι φλόγες το τύλιξαν «μέσα σε δευτερόλεπτα», σύμφωνα με τις αστυνομικές περιγραφές. Οι αρχές εκτιμούν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανώς από βραχυκύκλωμα.

A tragic incident has occurred in Jaisalmer, Rajasthan, where 19 people lost their lives due to a fire in a bus 😢

A very heartbreaking accident

May God grant the family the strength to bear this sorrow 🙏 #Jaisalmer #JaisalmerBusFire

pic.twitter.com/sGmxQfd3B2 October 14, 2025

Μεταξύ των τραυματιών, 15 έχουν υποστεί σοβαρά εγκαύματα, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών· ορισμένοι φέρουν εγκαύματα που καλύπτουν έως και το 70% του σώματός τους, όπως ανέφεραν νοσοκομειακές πηγές. Οι τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα σε μονάδες εντατικής θεραπείας.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τη λύπη του και ανακοίνωσε ότι το Εθνικό Επικουρικό Ταμείο θα χορηγήσει 200.000 ρουπίες (περίπου 2.200 ευρώ) στις οικογένειες των θανόντων και 50.000 ρουπίες στους τραυματίες.

Οι τοπικές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση και τη διάσωση επιβαινόντων, ενώ διεξάγεται έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Η υπόθεση προκάλεσε έντονη συγκίνηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χρήστες ανέφεραν σκηνές πανικού και προσπαθειών διάσωσης.

Οι αρχές δήλωσαν ότι θα διενεργήσουν πλήρη τεχνική επιθεώρηση του λεωφορείου και των στοιχείων συντήρησής του, ενώ δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες.

