Δύο ακτιβίστριες για το κλίμα προκάλεσαν αναστάτωση στη Μαδρίτη όταν πέταξαν βιοδιασπώμενη κόκκινη μπογιά σε πίνακα 133 ετών που απεικονίζει τον Χριστόφορο Κολόμβο.

Το έργο «Πρώτος Φόρος Τιμής στον Χριστόφορο Κολόμβο» του Χοσέ Γκαρνέλο, που εκτίθεται στο Ναυτικό Μουσείο της Μαδρίτης, στοχοποιήθηκε την Κυριακή, κατά τη διάρκεια εθνικής εορτής στην Ισπανία. Ο πίνακας απεικονίζει την απόβαση του Κολόμβου στον Νέο Κόσμο το 1492.

Καθώς οι δύο ακτιβίστριες έριχναν την μπογιά, ένας φρουρός έτρεξε και γλίστρησε στην προσπάθειά του να τις σταματήσει. Τις δύο γυναίκες συνέλαβαν στη συνέχεια άλλοι φρουροί και τις απομάκρυναν από το μουσείο. Πλέον, είναι αντιμέτωπες με κατηγορίες για εγκλήματα κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το μουσείο ανακοίνωσε ότι το προσωπικό του κατάφερε σε λίγες ώρες να αποκαταστήσει τον πίνακα.

Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου, εθνική εορτή στην Ισπανία. Σύμφωνα με το Futuro Vegetal, οι ακτιβίστριες διαμαρτύρονταν για τις συνέπειες του αποικιοκρατισμού.

Η οργάνωση κατήγγειλε, επίσης, ότι η αστυνομία δεν τους παρείχε vegan φαγητό.

Οι εορτασμοί στις 12 Οκτωβρίου συνήθως περιλαμβάνουν μεγάλες στρατιωτικές παρελάσεις σε όλη τη χώρα. Οι Ισπανοί ντύνονται με παραδοσιακά τοπικά ρούχα και διοργανώνουν γιορτές στους δρόμους, ωστόσο κάποιοι βλέπουν την ημέρα ως μία ευκαιρία για να διαμαρτυρηθούν.

