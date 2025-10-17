Την ιδέα για την κατασκευή μιας υποθαλάσσιας σιδηροδρομικής σήραγγας, με την ονομασία «Πούτιν – Τραμπ», η οποία θα συνδέει τη Ρωσία με την Αλάσκα, πρότεινε ο διευθύνων σύμβουλος του κρατικού επενδυτικού ταμείου του Κρεμλίνου, Κίριλ Ντμιτρίεφ.
Μάλιστα, πρότεινε να αναλάβει την κατασκευή η εταιρεία Boring Company του Έλον Μασκ.
Η σιδηροδρομική σήραγγα θα είχε μήκος περίπου 110 χιλιομέτρων, με εκτιμώμενο κόστος 8 δισ. δολάρια που θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τη Μόσχα και «διεθνείς εταίρους», σύμφωνα με τον Ρώσο αξιωματούχο, ο οποίος έκανε λόγο για έργο που «συμβολίζει την ενότητα», όπως μεταδίδει το Reuters.
Σε ό,τι αφορά τον χρονικό ορίζοντα, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να κατασκευαστεί εντός οκτώ ετών.
Η πρόταση διατυπώθηκε μόλις λίγες ώρες μετά την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν από τον Αύγουστο, όταν και συναντήθηκαν στην Αλάσκα.
Ο Πούτιν και ο Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά σε λίγες εβδομάδες στη Βουδαπέστη, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία της Πέμπτης.
Περίπλοκη η κατασκευή
Η κατασκευή μιας σήραγγας στον Βερίγγειο Πορθμό θεωρείται περίπλοκη, δεδομένης της έλλειψης υποδομών στην περιοχή, της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας και των πολικών θερμοκρασιών.
«Το όνειρο μιας σύνδεσης ΗΠΑ – Ρωσίας μέσω του Βερίγγειου Πορθμού αντανακλά ένα διαρκές όραμα – από τον σιδηρόδρομο Σιβηρίας – Αλάσκας το 1904 έως το σχέδιο της Ρωσίας το 2007», έγραψε ο Ντμίτριεφ.
Σημείωσε επίσης ότι το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων «έχει μελετήσει τις υπάρχουσες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης της σιδηροδρομικής σύνδεσης ΗΠΑ – Καναδά – Ρωσίας – Κίνας, και θα υποστηρίξει τις πιο βιώσιμες».